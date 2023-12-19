https://sputniknews.com.tr/20231219/moskova-buyukelcisi-bilgic-teror-saldirisinda-kaybettigimiz-rusya-buyukelcisi-karlovu-aniyoruz-1078613046.html
Moskova Büyükelçişi Bilgiç: Terör saldırısında kaybettiğimiz Rusya Büyükelçisi Karlov’u anıyoruz
Moskova Büyükelçişi Bilgiç: Terör saldırısında kaybettiğimiz Rusya Büyükelçisi Karlov’u anıyoruz
Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 7 yıl önce Ankara'da terör saldırısında hayatını kaybeden Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’ı andı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T16:39+0300
2023-12-19T16:39+0300
2023-12-19T16:39+0300
türkiye
rusya
karlov suikasti
tanju bilgiç
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
türkiye
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Türkiye Moskova Büyükelçisi Bilgiç, sosyal medya platformu X'te paylaştığı gönderisinde, Büyükelçi Karlov'u şu sözlerle andı:
https://sputniknews.com.tr/20231219/rus-buyukelci-karlov-olumunun-7-yilinda-ankarada-duzenlenen-torenle-anildi-1078606718.html
türkiye
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rusya, karlov suikasti, tanju bilgiç, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, türkiye
rusya, karlov suikasti, tanju bilgiç, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, türkiye
Moskova Büyükelçişi Bilgiç: Terör saldırısında kaybettiğimiz Rusya Büyükelçisi Karlov’u anıyoruz
Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 7 yıl önce Ankara'da terör saldırısında hayatını kaybeden Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’ı andı.
Türkiye Moskova Büyükelçisi Bilgiç, sosyal medya platformu X'te paylaştığı gönderisinde, Büyükelçi Karlov'u şu sözlerle andı: