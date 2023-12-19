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Moskova Büyükelçişi Bilgiç: Terör saldırısında kaybettiğimiz Rusya Büyükelçisi Karlov’u anıyoruz
Moskova Büyükelçişi Bilgiç: Terör saldırısında kaybettiğimiz Rusya Büyükelçisi Karlov’u anıyoruz
Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 7 yıl önce Ankara'da terör saldırısında hayatını kaybeden Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’ı andı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye Moskova Büyükelçisi Bilgiç, sosyal medya platformu X'te paylaştığı gönderisinde, Büyükelçi Karlov'u şu sözlerle andı:
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rusya, karlov suikasti, tanju bilgiç, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, türkiye
rusya, karlov suikasti, tanju bilgiç, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, türkiye

Moskova Büyükelçişi Bilgiç: Terör saldırısında kaybettiğimiz Rusya Büyükelçisi Karlov’u anıyoruz

16:39 19.12.2023
© AA / ArşivTürkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AA / Arşiv
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Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 7 yıl önce Ankara'da terör saldırısında hayatını kaybeden Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’ı andı.
Türkiye Moskova Büyükelçisi Bilgiç, sosyal medya platformu X'te paylaştığı gönderisinde, Büyükelçi Karlov'u şu sözlerle andı:
Rus Büyükelçi Karlov, ölümünün 7. yılında Ankara’da düzenlenen törenle anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
TÜRKİYE
Rus Büyükelçi Karlov, ölümünün 7. yılında Ankara’da düzenlenen törenle anıldı
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