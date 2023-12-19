Moskova Büyükelçişi Bilgiç: Terör saldırısında kaybettiğimiz Rusya Büyükelçisi Karlov’u anıyoruz

Bundan yedi yıl önce hain bir terör saldırısı sonucu kaybettiğimiz #Rusya Federasyonu’nun #Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, acılarını paylaştığımız tüm Rusya halkına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz. 🇹🇷🇷🇺



Выражаем… pic.twitter.com/QmfMIHXmNi