https://sputniknews.com.tr/20231219/medvedev-rus-ekonomik-buyumeden-dolayi-abye-tesekkur-etti-1078623088.html
Medvedev, Rus ekonomik büyümeden dolayı AB’ye teşekkür etti
Medvedev, Rus ekonomik büyümeden dolayı AB’ye teşekkür etti
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin lideri Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği’ne (AB) uyguladığı yaptırımlarla... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T23:49+0300
2023-12-19T23:49+0300
2023-12-19T23:49+0300
ukrayna krizi
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Medvedev, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, AB’nin Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini değerlendirdi.Rus politikacı, “Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketi yürürlüğe girdi. Bu arada Avrupa ekonomisi giderek resesyona giriyor” diye yazdı.Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0.2 ve üçüncü çeyrekte yüzde 0.3 küçüldüğünü kaydeden Medvedev, Fransa ekonomisine dikkat çekerek AB ekonomilerinin bu “karamsar geriliminin” 2024 ortalarına kadar devam edeceğini vurguladı.Medvedev, “Buna karşılık, Rus ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 5.5 ve ikinci çeyrekte de yüzde 7.8 büyüdü. Şimdi ülkemize karşı yeni yaptırım paketi üzerinde düşünmek için tam zamanı. AB, büyümeden dolayı teşekkürler” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/medvedev-rusya-ile-nato-arasinda-dogrudan-catisma-tehdidi-hic-bu-kadar-gercek-olmadi-1078227441.html
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dmitriy medvedev, ab, ab, ab, ukrayna
dmitriy medvedev, ab, ab, ab, ukrayna
Medvedev, Rus ekonomik büyümeden dolayı AB’ye teşekkür etti
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin lideri Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği’ne (AB) uyguladığı yaptırımlarla Rusya’nın ekonomik büyümesini sağladığı için teşekkür etti.
Medvedev, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, AB’nin Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini değerlendirdi.
Rus politikacı, “Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketi yürürlüğe girdi. Bu arada Avrupa ekonomisi giderek resesyona giriyor” diye yazdı.
Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0.2 ve üçüncü çeyrekte yüzde 0.3 küçüldüğünü kaydeden Medvedev, Fransa ekonomisine dikkat çekerek AB ekonomilerinin bu “karamsar geriliminin” 2024 ortalarına kadar devam edeceğini vurguladı.
Medvedev, “Buna karşılık, Rus ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 5.5 ve ikinci çeyrekte de yüzde 7.8 büyüdü. Şimdi ülkemize karşı yeni yaptırım paketi üzerinde düşünmek için tam zamanı. AB, büyümeden dolayı teşekkürler” ifadesini kullandı.