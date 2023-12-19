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FUTBOL SAATİ
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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231219/medvedev-rus-ekonomik-buyumeden-dolayi-abye-tesekkur-etti-1078623088.html
Medvedev, Rus ekonomik büyümeden dolayı AB’ye teşekkür etti
Medvedev, Rus ekonomik büyümeden dolayı AB’ye teşekkür etti
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin lideri Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği’ne (AB) uyguladığı yaptırımlarla... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T23:49+0300
2023-12-19T23:49+0300
ukrayna krizi
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Medvedev, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, AB’nin Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini değerlendirdi.Rus politikacı, “Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketi yürürlüğe girdi. Bu arada Avrupa ekonomisi giderek resesyona giriyor” diye yazdı.Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0.2 ve üçüncü çeyrekte yüzde 0.3 küçüldüğünü kaydeden Medvedev, Fransa ekonomisine dikkat çekerek AB ekonomilerinin bu “karamsar geriliminin” 2024 ortalarına kadar devam edeceğini vurguladı.Medvedev, “Buna karşılık, Rus ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 5.5 ve ikinci çeyrekte de yüzde 7.8 büyüdü. Şimdi ülkemize karşı yeni yaptırım paketi üzerinde düşünmek için tam zamanı. AB, büyümeden dolayı teşekkürler” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/medvedev-rusya-ile-nato-arasinda-dogrudan-catisma-tehdidi-hic-bu-kadar-gercek-olmadi-1078227441.html
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dmitriy medvedev, ab, ab, ab, ukrayna
dmitriy medvedev, ab, ab, ab, ukrayna

Medvedev, Rus ekonomik büyümeden dolayı AB’ye teşekkür etti

23:49 19.12.2023
© Sputnik / Екатерина ШтукинаRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin lideri Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği’ne (AB) uyguladığı yaptırımlarla Rusya’nın ekonomik büyümesini sağladığı için teşekkür etti.
Medvedev, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, AB’nin Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini değerlendirdi.
Rus politikacı, “Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketi yürürlüğe girdi. Bu arada Avrupa ekonomisi giderek resesyona giriyor” diye yazdı.
Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0.2 ve üçüncü çeyrekte yüzde 0.3 küçüldüğünü kaydeden Medvedev, Fransa ekonomisine dikkat çekerek AB ekonomilerinin bu “karamsar geriliminin” 2024 ortalarına kadar devam edeceğini vurguladı.
Medvedev, “Buna karşılık, Rus ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 5.5 ve ikinci çeyrekte de yüzde 7.8 büyüdü. Şimdi ülkemize karşı yeni yaptırım paketi üzerinde düşünmek için tam zamanı. AB, büyümeden dolayı teşekkürler” ifadesini kullandı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
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