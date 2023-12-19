https://sputniknews.com.tr/20231219/medvedev-rus-ekonomik-buyumeden-dolayi-abye-tesekkur-etti-1078623088.html

Medvedev, Rus ekonomik büyümeden dolayı AB’ye teşekkür etti

Medvedev, Rus ekonomik büyümeden dolayı AB’ye teşekkür etti

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin lideri Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği’ne (AB) uyguladığı yaptırımlarla... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T23:49+0300

2023-12-19T23:49+0300

2023-12-19T23:49+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

ab

ab

ab

ukrayna

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Medvedev, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, AB’nin Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini değerlendirdi.Rus politikacı, “Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketi yürürlüğe girdi. Bu arada Avrupa ekonomisi giderek resesyona giriyor” diye yazdı.Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0.2 ve üçüncü çeyrekte yüzde 0.3 küçüldüğünü kaydeden Medvedev, Fransa ekonomisine dikkat çekerek AB ekonomilerinin bu “karamsar geriliminin” 2024 ortalarına kadar devam edeceğini vurguladı.Medvedev, “Buna karşılık, Rus ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 5.5 ve ikinci çeyrekte de yüzde 7.8 büyüdü. Şimdi ülkemize karşı yeni yaptırım paketi üzerinde düşünmek için tam zamanı. AB, büyümeden dolayı teşekkürler” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231208/medvedev-rusya-ile-nato-arasinda-dogrudan-catisma-tehdidi-hic-bu-kadar-gercek-olmadi-1078227441.html

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dmitriy medvedev, ab, ab, ab, ukrayna