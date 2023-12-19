https://sputniknews.com.tr/20231219/iyi-partide-bir-istifa-daha-1078622958.html
İYİ Parti'de bir istifa daha
İYİ Parti'de bir istifa daha
İYİ Parti uzun süredir istifa açıklamalarıyla gündemde. Son olarak İYİ Parti Ankara eski il başkanı Mesut Özarslan istifa etti. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T23:32+0300
2023-12-19T23:32+0300
2023-12-19T23:32+0300
türkiye
iyi parti
istifa
istifa
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
mesut özarslan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073091457_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_8d24bbd306a1fbb07a0c429cb71d1361.jpg
CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını açıklayan İYİ Parti'de istifalar devam ediyor.Son olarak İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara eski İl Başkanı Mesut Özarslan istifa etti. Özarslan, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"2017’de Yüce Türk Milleti’ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İyi Parti’yi kurduk.İyi Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca; Kurucular Kurulu Üyeliği, Ankara Kurucu İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve daha birçok görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla partimizin yükselmesi, gelişmesi ve bürokraside aldığım görevlerde partimizi ve dava arkadaşlarımı layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İyi Parti üyeliğimden istifa ediyorum."
https://sputniknews.com.tr/20231218/iyi-partideki-istifalara-iliskin-kursat-zorludan-degerlendirme-bu-bir-operasyon-1078576089.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073091457_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_aef3edafc18bb9889c8875dbf3a0448e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iyi parti, istifa, istifa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mesut özarslan
iyi parti, istifa, istifa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mesut özarslan
İYİ Parti'de bir istifa daha
İYİ Parti uzun süredir istifa açıklamalarıyla gündemde. Son olarak İYİ Parti Ankara eski il başkanı Mesut Özarslan istifa etti.
CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını açıklayan İYİ Parti'de istifalar devam ediyor.
Son olarak İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara eski İl Başkanı Mesut Özarslan istifa etti. Özarslan, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.
Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"2017’de Yüce Türk Milleti’ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İyi Parti’yi kurduk.
İyi Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca; Kurucular Kurulu Üyeliği, Ankara Kurucu İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve daha birçok görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla partimizin yükselmesi, gelişmesi ve bürokraside aldığım görevlerde partimizi ve dava arkadaşlarımı layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.
Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İyi Parti üyeliğimden istifa ediyorum."