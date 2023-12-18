https://sputniknews.com.tr/20231218/iyi-partideki-istifalara-iliskin-kursat-zorludan-degerlendirme-bu-bir-operasyon-1078576089.html

İYİ Parti'deki istifalara ilişkin Kürşat Zorlu'dan değerlendirme: 'Bu bir operasyon'

İYİ Parti'deki istifalara ilişkin Kürşat Zorlu'dan değerlendirme: 'Bu bir operasyon'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Bize yeni üye katılımlar da oldu. Kayda değer bir... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T14:39+0300

2023-12-18T14:39+0300

2023-12-18T14:39+0300

politika

iyi parti

kürşad zorlu

istifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5142c9d2023f8ede69f05a44d868ae24.jpg

Seçimlere "hür ve müstakil" girme kararının ardından çok sayıda isim İYİ Parti'den ayrılma kararı aldı. Üst yönetimdeki istifa dalgası teşkilatlara da yayıldı. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.Peş peşe gelen istifalara ilişkin parti sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı.'Bu bir operasyon'Zorlu, "Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Bize yeni üye katılımlar da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor." diye konuştu.Zorlu, konuşmasının devamında "İstanbul örneğine bakın. İsmi geçen arkadaşlardan biri bugün İstanbul dışındaki bir meclis üyemizi arıyor diyor ki biz bu akşam istifa ettiğimizi açıklayacağız, siz de istifa edin diyor. CHP'li biriyle görüşme ayarlayalım diyor. Bu bir operasyondur." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231217/mecliste-istifa-trafigi-600-milletvekilinden-61i-partilerden-istifa-etti-1078552328.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti, kürşad zorlu, istifa