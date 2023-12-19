https://sputniknews.com.tr/20231219/italya-ukraynaya-askeri-ve-mali-yardimi-2024-yilina-kadar-uzatti-1078617620.html
İtalya Ukrayna'ya askeri ve mali yardımı 2024 yılına kadar uzattı
İtalya Ukrayna'ya askeri ve mali yardımı 2024 yılına kadar uzattı
İtalya Ukrayna'ya yardımın 2024 yılına kadar uzatılmasını öngören tasarıyı kabul etti. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T18:52+0300
2023-12-19T18:52+0300
2023-12-19T18:52+0300
ukrayna krizi
italya
antonio tajani
italya dışişleri bakanlığı
david cameron
roma
londra
giorgia meloni
kiel dünya ekonomisi enstitüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076963525_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2767d6628ac4a95e891debd4417221a.jpg
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, İtalya Bakanlar Kurulu'nun yaptığı toplantıda Ukrayna'ya askeri, insani ve mali yardımın gelecek yıl da uzatılmasını öngören bir tasarıyı kabul ettiğini söyledi.İngiliz mevkidaşı David Cameron ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Tajani, "Bugün Bakanlar Kurulu Ukrayna'ya yapılan yardımın 2024 yılına kadar uzatılmasına karar verdi" dedi. Tajani konuşmasında ayrıca Londra ve Roma'nın Ukrayna'yı destekleme ihtiyacı konusunda ortak bir vizyona sahip olduğunu söyledi.Savunma Bakanı Guido Crozetto, Kiev'e askeri yardımı 2024 yılına kadar uzatan bir tasarının Ocak ayında İtalyan parlamentosuna gideceğini söyledi. Crozetto, sekizinci askeri yardım paketini Salı günü erken saatlerde imzalayacağını da vurguladı. Yardımın 2024 yılına uzatılması kararını yorumlayan İtalya Savunma Bakanlığı, Roma'nın desteğinin Ukrayna'ya sadece silah değil, aynı zamanda güç jeneratörleri gibi ekipmanlar ve askeri operasyonları desteklemek ve sivilleri korumak için gerekli her şeyi sağlayacağını söyledi.Ukrayna'ya yapılan uluslararası yardımların durumunu güncelleyen Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne göre İtalya, Kiev'e 1.3 milyar euro değerinde destek sağlayarak yardım sağlayan ülkeler arasında ülkeler sıralamasında 15. sırada yer aldı. Bu miktarın 700 milyonu silah ve askeri malzeme tedarikini oluşturuyor.Sekizinci yardım paketi, Giorgia Meloni başkanlığındaki mevcut hükümet tarafından onaylanan üçüncü yardım paketi olacak. Hükümet 2022 sonbaharında göreve başladı. Bugüne kadarki son tedarik paketi Mayıs ayında kabul edilmiş olup altıncısı 2023 yılı başlarında teslim edildi. Bu paket, modern Samp-T uçaksavar sistemi de dahil olmak üzere hava savunma ekipmanlarını içeriyordu.
https://sputniknews.com.tr/20231206/italya-kusak-ve-yol-girisiminden-cekildi-1078150343.html
italya
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076963525_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_d82a03724b17a7e366bae9ee569d596c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
italya, antonio tajani, italya dışişleri bakanlığı, david cameron, roma, londra, giorgia meloni, kiel dünya ekonomisi enstitüsü
italya, antonio tajani, italya dışişleri bakanlığı, david cameron, roma, londra, giorgia meloni, kiel dünya ekonomisi enstitüsü
İtalya Ukrayna'ya askeri ve mali yardımı 2024 yılına kadar uzattı
İtalya Ukrayna'ya yardımın 2024 yılına kadar uzatılmasını öngören tasarıyı kabul etti.
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, İtalya Bakanlar Kurulu'nun yaptığı toplantıda Ukrayna'ya askeri, insani ve mali yardımın gelecek yıl da uzatılmasını öngören bir tasarıyı kabul ettiğini söyledi.
İngiliz mevkidaşı David Cameron ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Tajani, "Bugün Bakanlar Kurulu Ukrayna'ya yapılan yardımın 2024 yılına kadar uzatılmasına karar verdi" dedi. Tajani konuşmasında ayrıca Londra ve Roma'nın Ukrayna'yı destekleme ihtiyacı konusunda ortak bir vizyona sahip olduğunu söyledi.
Savunma Bakanı Guido Crozetto, Kiev'e askeri yardımı 2024 yılına kadar uzatan bir tasarının Ocak ayında İtalyan parlamentosuna gideceğini söyledi. Crozetto, sekizinci askeri yardım paketini Salı günü erken saatlerde imzalayacağını da vurguladı. Yardımın 2024 yılına uzatılması kararını yorumlayan İtalya Savunma Bakanlığı, Roma'nın desteğinin Ukrayna'ya sadece silah değil, aynı zamanda güç jeneratörleri gibi ekipmanlar ve askeri operasyonları desteklemek ve sivilleri korumak için gerekli her şeyi sağlayacağını söyledi.
Ukrayna'ya yapılan uluslararası yardımların durumunu güncelleyen Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne göre İtalya, Kiev'e 1.3 milyar euro değerinde destek sağlayarak yardım sağlayan ülkeler arasında ülkeler sıralamasında 15. sırada yer aldı. Bu miktarın 700 milyonu silah ve askeri malzeme tedarikini oluşturuyor.
Sekizinci yardım paketi, Giorgia Meloni başkanlığındaki mevcut hükümet tarafından onaylanan üçüncü yardım paketi olacak. Hükümet 2022 sonbaharında göreve başladı. Bugüne kadarki son tedarik paketi Mayıs ayında kabul edilmiş olup altıncısı 2023 yılı başlarında teslim edildi. Bu paket, modern Samp-T uçaksavar sistemi de dahil olmak üzere hava savunma ekipmanlarını içeriyordu.