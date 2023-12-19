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Eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı
Eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı
Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, katıldığı bir programda teknik direktör Fatih Terim'le yol ayrımı sürecinde neler yaşandığını anlatırken Terim'in... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T13:39+0300
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Galatasaray'ın 38. başkanı olan ve 22 Haziran 2021 ve 14 Haziran 2022 tarihleri arasında başkanlık görevi üstlenen Burak Elmas, katıldığı bir programda başkanlık dönemine dair itiraflarda bulundu.'Terim bana çömez gözüyle bakmıştır'lmas, teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdıkları dönemi şu sözlerle anlattı:
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fatih terim, itiraf, galatasaray, galatasaray sk, futbol, maç, burak elmas
fatih terim, itiraf, galatasaray, galatasaray sk, futbol, maç, burak elmas

Eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı

13:39 19.12.2023
© AABurak Elmas, Fatih Terim
Burak Elmas, Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AA
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Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, katıldığı bir programda teknik direktör Fatih Terim'le yol ayrımı sürecinde neler yaşandığını anlatırken Terim'in ayrılış sürecine dair önemli ifadeler kullandı.
Galatasaray'ın 38. başkanı olan ve 22 Haziran 2021 ve 14 Haziran 2022 tarihleri arasında başkanlık görevi üstlenen Burak Elmas, katıldığı bir programda başkanlık dönemine dair itiraflarda bulundu.

'Terim bana çömez gözüyle bakmıştır'

lmas, teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdıkları dönemi şu sözlerle anlattı:

"Bütün yönetim kurulunu topladım, 2 kişi çekincesini belirtti Fatih Terim kararı için. Onlar da 'Doğru karar ama siyasi olarak yanlış olur' dedi. Ben de 'Arkadaşlar biz popülist karar vermek için buraya gelmedik. Galatasaray için bu kararı almak zorundayız. Bizim iktidarda kalmamız önemli değil.' dedim. Bana '2 hafta beklesen tribünler Fatih Terim'i gönderecekti' dediler. Ben buna neden izin vereyim? Fatih Terim, ondan daha genç olduğum için yüzde yüz bana 'çömez' gözüyle bakmıştır.

En başarısız başkan söylemi, insanı üzen bir şey bu. Yaptıklarınızın karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Bir daha Galatasaray siyasetinin içinde olmayı asla düşünmüyorum.

Çocuklarıma, karıma özellikle kızıma inanılmaz hakaretler edildi. Bunu kendimden önce aileme yapmam. Böyle bir güç elde etme derdim yok. Buyurun beyler, yiyin birbirinizi."

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