Eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı

"Bütün yönetim kurulunu topladım, 2 kişi çekincesini belirtti Fatih Terim kararı için. Onlar da 'Doğru karar ama siyasi olarak yanlış olur' dedi. Ben de 'Arkadaşlar biz popülist karar vermek için buraya gelmedik. Galatasaray için bu kararı almak zorundayız. Bizim iktidarda kalmamız önemli değil.' dedim. Bana '2 hafta beklesen tribünler Fatih Terim'i gönderecekti' dediler. Ben buna neden izin vereyim? Fatih Terim, ondan daha genç olduğum için yüzde yüz bana 'çömez' gözüyle bakmıştır.

En başarısız başkan söylemi, insanı üzen bir şey bu. Yaptıklarınızın karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Bir daha Galatasaray siyasetinin içinde olmayı asla düşünmüyorum.

Çocuklarıma, karıma özellikle kızıma inanılmaz hakaretler edildi. Bunu kendimden önce aileme yapmam. Böyle bir güç elde etme derdim yok. Buyurun beyler, yiyin birbirinizi."