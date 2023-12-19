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Fenerbahçe'de Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi: Derbiye yetişebilecek mi?
Fenerbahçe'de Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi: Derbiye yetişebilecek mi?
Yıldız forvet Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin Fenerbahçe'den açıklama geldi. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
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2023-12-19T13:11+0300
spor
fenerbahçe
süper lig
edin dzeko
sakatlık
sağlık durumu
derbi
galatasaray
galatasaray sk
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Fenerbahçe Kulübü, yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sonrası ağrı şikayeti yaşayan, bu nedenle hastanede MR görüntülemesi yapılan oyuncunun, sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.Trendyol Süper Lig'de yarın yapılacak Mondihome Kayserispor maçında riske edilmeyecek Dzeko'nun, 18. haftadaki Galatasaray mücadelesinde sahada olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231218/super-ligde-haftanin-hakemleri-belli-oldu-1078572003.html
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fenerbahçe, süper lig, edin dzeko, sakatlık, sağlık durumu, derbi, galatasaray, galatasaray sk
fenerbahçe, süper lig, edin dzeko, sakatlık, sağlık durumu, derbi, galatasaray, galatasaray sk

Fenerbahçe'de Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi: Derbiye yetişebilecek mi?

13:11 19.12.2023
© AP Photo / Amel EmricDünyanın en güzel futbolcu eşleri ve sevgilileri
Dünyanın en güzel futbolcu eşleri ve sevgilileri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Amel Emric
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Yıldız forvet Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin Fenerbahçe'den açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü, yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sonrası ağrı şikayeti yaşayan, bu nedenle hastanede MR görüntülemesi yapılan oyuncunun, sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.
Trendyol Süper Lig'de yarın yapılacak Mondihome Kayserispor maçında riske edilmeyecek Dzeko'nun, 18. haftadaki Galatasaray mücadelesinde sahada olması bekleniyor.
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