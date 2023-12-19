https://sputniknews.com.tr/20231219/fenerbahcede-dzekonun-sag-ayak-arka-adalesinde-zorlanma-tespit-edildi-derbiye-yetisebilecek-mi--1078603707.html

Fenerbahçe'de Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi: Derbiye yetişebilecek mi?

Fenerbahçe'de Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi: Derbiye yetişebilecek mi?

Yıldız forvet Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin Fenerbahçe'den açıklama geldi. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T13:11+0300

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spor

fenerbahçe

süper lig

edin dzeko

sakatlık

sağlık durumu

derbi

galatasaray

galatasaray sk

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Fenerbahçe Kulübü, yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sonrası ağrı şikayeti yaşayan, bu nedenle hastanede MR görüntülemesi yapılan oyuncunun, sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.Trendyol Süper Lig'de yarın yapılacak Mondihome Kayserispor maçında riske edilmeyecek Dzeko'nun, 18. haftadaki Galatasaray mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231218/super-ligde-haftanin-hakemleri-belli-oldu-1078572003.html

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fenerbahçe, süper lig, edin dzeko, sakatlık, sağlık durumu, derbi, galatasaray, galatasaray sk