https://sputniknews.com.tr/20231219/erdoganin-togg-hediye-ettigi-orbandan-guldurdu-yaptigim-en-karli-anlasma-1078604444.html

Erdoğan'ın Togg hediye ettiği Orban'dan gülümseten espri: 'Yaptığım en karlı anlaşma'

Erdoğan'ın Togg hediye ettiği Orban'dan gülümseten espri: 'Yaptığım en karlı anlaşma'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gerçekleştirdiği ziyaretinde Togg hediye ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından yaptığı... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T13:23+0300

2023-12-19T13:23+0300

2023-12-19T13:29+0300

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recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere dün gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Erdoğan, Karmelita Manastırı'nda kendisini karşılayan Başbakan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen Oltu siyahı renginde ve iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan 'HU TR-100 plakalı' Togg hediye etti. Başbakan Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macar atı hediye etti. Orban, daha sonra sosyal medya hesabından Erdoğan’ın Togg, kendisinin Macar atı hediye etmesine ilişkin gülümseten bir paylaşım yaptı. Togg ve Macar atının yer aldığı fotoğrafları paylaşan Orban, "Yaptığım en iyi anlaşma. Bir beygir gücü karşılığında 435 beygir gücü elde ettim" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231218/turkiye-ve-macaristan-arasinda-17-maddelik-is-birligi-anlasmasi-imzalandi-1078583699.html

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macaristan, türkiye-macaristan iş konseyi, türkiye, togg, at, espri, viktor orban, recep tayyip erdoğan