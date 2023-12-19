https://sputniknews.com.tr/20231219/danimarka-abd-askerlerinin-ulkede-konuslandirilmasina-izin-verdi-1078616478.html
Danimarka, ABD askerlerinin ülkede konuşlandırılmasına izin verdi
Danimarka, ABD askerlerinin ülkede konuşlandırılmasına izin verdi
Danimarka Başbakanı Frederiksen Danimarka'nın ABD ile ABD askerlerinin ve askeri teçhizatının Danimarka topraklarında konuşlanmasına olanak tanıyacak bir... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T18:12+0300
2023-12-19T18:12+0300
2023-12-19T18:12+0300
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yaptığı açıklamada, Danimarka'nın ABD ile ABD askerlerinin ve askeri teçhizatının Danimarka topraklarında konuşlanmasına olanak tanıyacak bir savunma anlaşmasına vardığını söyledi.10 yıllık anlaşma, ABD'nin bu ay Finlandiya ve İsveç ile benzer anlaşmalar imzalamasının ardından duyuruldu.Frederiksen bir basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu, Amerikan askerlerinin ve ekipmanlarının Danimarka topraklarında kalıcı olarak konuşlandırılabileceği anlamına geliyor" dedi.Frederiksen, Danimarka ve ABD'nin geçen yıl Şubat ayında müzakerelerine başladığı anlaşmanın bu hafta içinde imzalanacağını ve yaklaşık bir yıl sonra gerekli mevzuat kabul edildiğinde yürürlüğe gireceğini söyledi.Finlandiya da Pazartesi günü ABD ile bir savunma işbirliği anlaşması imzalayarak ABD ordusuna İskandinav ülkesi üzerinden Rusya ile olan uzun sınırının yakınlarına kadar geniş bir erişim hakkı tanımıştı.İsveç de Aralık ayı başlarında benzer bir anlaşma imzalamıştı. Ek olarak Rusya ile kısa bir sınırı olan Norveç de 2021 yılında ABD ile kendi topraklarındaki ABD askeri faaliyetlerinin nasıl düzenleneceğine dair bir anlaşma imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231219/finlandiya-15-askeri-ussunu-abdnin-hizmetine-sundu-1078586483.html
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danimarka, mette frederiksen, abd, abd üssü, finlandiya, isveç
Danimarka, ABD askerlerinin ülkede konuşlandırılmasına izin verdi
Danimarka Başbakanı Frederiksen Danimarka'nın ABD ile ABD askerlerinin ve askeri teçhizatının Danimarka topraklarında konuşlanmasına olanak tanıyacak bir savunma anlaşmasına vardığını açıkladı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yaptığı açıklamada, Danimarka'nın ABD ile ABD askerlerinin ve askeri teçhizatının Danimarka topraklarında konuşlanmasına olanak tanıyacak bir savunma anlaşmasına vardığını söyledi.
10 yıllık anlaşma, ABD'nin bu ay Finlandiya ve İsveç ile benzer anlaşmalar imzalamasının ardından duyuruldu.
Frederiksen bir basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu, Amerikan askerlerinin ve ekipmanlarının Danimarka topraklarında kalıcı olarak konuşlandırılabileceği anlamına geliyor" dedi.
Frederiksen, Danimarka ve ABD'nin geçen yıl Şubat ayında müzakerelerine başladığı anlaşmanın bu hafta içinde imzalanacağını ve yaklaşık bir yıl sonra gerekli mevzuat kabul edildiğinde yürürlüğe gireceğini söyledi.
Finlandiya da Pazartesi günü ABD ile bir savunma işbirliği anlaşması imzalayarak ABD ordusuna İskandinav ülkesi üzerinden Rusya ile olan uzun sınırının yakınlarına kadar geniş bir erişim hakkı tanımıştı.
İsveç de Aralık ayı başlarında benzer bir anlaşma imzalamıştı. Ek olarak Rusya ile kısa bir sınırı olan Norveç de 2021 yılında ABD ile kendi topraklarındaki ABD askeri faaliyetlerinin nasıl düzenleneceğine dair bir anlaşma imzalamıştı.