https://sputniknews.com.tr/20231219/benzine-zam-geliyor-1078591447.html
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T09:58+0300
2023-12-19T09:58+0300
2023-12-19T10:04+0300
ekonomi
akaryakıt
zam
benzin
brent petrolün varil fiyatı
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Benzin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.Motorine zam var mı?Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.Akaryakıt fiyatları nasıl?Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.47 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 33.02 liradan satılıyor.Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231219/dolar-kac-tl-oldu-1078590043.html
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Benzine zam geliyor
09:58 19.12.2023 (güncellendi: 10:04 19.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Benzin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.
20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Akaryakıt fiyatları nasıl?
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.47 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 33.02 liradan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.