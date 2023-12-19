https://sputniknews.com.tr/20231219/benzine-zam-geliyor-1078591447.html

Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T09:58+0300

2023-12-19T09:58+0300

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ekonomi

akaryakıt

zam

benzin

brent petrolün varil fiyatı

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Benzin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.Motorine zam var mı?Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.Akaryakıt fiyatları nasıl?Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.47 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 33.02 liradan satılıyor.Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231219/dolar-kac-tl-oldu-1078590043.html

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