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SON DAKİKA | Benzine zam geliyor
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https://sputniknews.com.tr/20231219/benzine-zam-geliyor-1078591447.html
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
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akaryakıt
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benzin
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Benzin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.Motorine zam var mı?Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.Akaryakıt fiyatları nasıl?Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.47 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 33.02 liradan satılıyor.Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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benzin zam,zenzin zam geliyor,benzin son dakika,akaryakıt zam,akaryakıt son dakika zammı

Benzine zam geliyor

09:58 19.12.2023 (güncellendi: 10:04 19.12.2023)
© Sputnik / Kerimcan Malazbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Ayrıntılar geliyor
20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Benzin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.
20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Motorine zam var mı?

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.47 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 33.02 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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