https://sputniknews.com.tr/20231219/dolar-kac-tl-oldu-1078590043.html

Dolar ve euro tarihi seviyedeki seyrini sürdürüyor

Dolar ve euro tarihi seviyedeki seyrini sürdürüyor

İstanbul serbest piyasada dolar 29,0620 liradan, euro 31,7550 liradan güne başladı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T09:18+0300

2023-12-19T09:18+0300

2023-12-19T09:20+0300

ekonomi

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Serbest piyasada 29,0600 liradan alınan dolar, 29,0620 liradan satılıyor. 31,7530 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,7550 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 29,0590 lira, euronun satış fiyatı ise 31,7590 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 891 lira, çeyrek altın 3 bin 64 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 219 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 24 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.790 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.19 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.19 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 42.887 dolar seviyesinde seyrediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231218/dolar-kac-tl-oldu-1078561671.html

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