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Amerikalıların çoğunun ekonomik durumdan şikayetçi olduğu belli oldu
Amerikalıların çoğunun ekonomik durumdan şikayetçi olduğu belli oldu
Fox News televizyonunun düzenlediği bir anketin sonuçları, Amerikalıların neredeyse yüzde 80'inin ABD ekonomisinin ‘kötü durumda’ olduğuna inandığını ortaya... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T16:25+0300
2023-12-19T16:25+0300
dünya
abd
ekonomi
fox news
anket
demokratlar
cumhuriyetçiler
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Fox News tarafından 10-13 Aralık tarihleri arasında bin yetişkin ABD vatandaşı arasında telefonla arama yöntemi ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, her beş ABD vatandaşından dördü, ülke ekonomisinin kötü durumda olduğunu düşünüyor.Araştırmaya göre anket katılımcılarının yüzde 78'i, ulusal ekonominin mevcut durumunu ‘kötü’ olarak değerlendirdi. Bu şekilde düşünen kişilerin, Joe Biden'ın başkanlık döneminin başından bu yana yüzde 9 arttığı dikkat çekti. Aynı zamanda ankete katılanların arasından Cumhuriyetçilere sempati duyanların neredeyse tamamı (yüzde 93) ve Demokratları destekleyenlerin çoğu (yüzde 61) ABD ekonomisinin içler acısı olduğunu ifade etti.Televizyonun muhataplarının yaklaşık yüzde 68'i ülkedeki genel durumdan memnuniyetsizliğini dile getirirken, yaklaşık aynı sayıda katılımcı (yüzde 64) ise finansal durumlarını ‘vasat veya kötü’ olarak tarif etti. Fox News’un belirttiği gibi, 2021 ve 2022 yıllarının sonlarında bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı yüzde 58’i geçmiyordu.10-13 Aralık tarihleri arasında bin yetişkin ABD vatandaşı arasında rastgele telefonla arama yöntemi ile gerçekleştirilen anketin yanılma payı yaklaşık yüzde 3 olarak veriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231218/abd-ukraynali-multecilerin-sayisini-azaltabilir-1078576920.html
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abd, ekonomi, fox news, anket, demokratlar, cumhuriyetçiler
abd, ekonomi, fox news, anket, demokratlar, cumhuriyetçiler

Amerikalıların çoğunun ekonomik durumdan şikayetçi olduğu belli oldu

16:25 19.12.2023
© AP Photo / Ted ShaffreyABD ekonomi
ABD ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
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Fox News televizyonunun düzenlediği bir anketin sonuçları, Amerikalıların neredeyse yüzde 80'inin ABD ekonomisinin ‘kötü durumda’ olduğuna inandığını ortaya koydu.
Fox News tarafından 10-13 Aralık tarihleri arasında bin yetişkin ABD vatandaşı arasında telefonla arama yöntemi ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, her beş ABD vatandaşından dördü, ülke ekonomisinin kötü durumda olduğunu düşünüyor.
Araştırmaya göre anket katılımcılarının yüzde 78'i, ulusal ekonominin mevcut durumunu ‘kötü’ olarak değerlendirdi. Bu şekilde düşünen kişilerin, Joe Biden'ın başkanlık döneminin başından bu yana yüzde 9 arttığı dikkat çekti. Aynı zamanda ankete katılanların arasından Cumhuriyetçilere sempati duyanların neredeyse tamamı (yüzde 93) ve Demokratları destekleyenlerin çoğu (yüzde 61) ABD ekonomisinin içler acısı olduğunu ifade etti.
Televizyonun muhataplarının yaklaşık yüzde 68'i ülkedeki genel durumdan memnuniyetsizliğini dile getirirken, yaklaşık aynı sayıda katılımcı (yüzde 64) ise finansal durumlarını ‘vasat veya kötü’ olarak tarif etti. Fox News’un belirttiği gibi, 2021 ve 2022 yıllarının sonlarında bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı yüzde 58’i geçmiyordu.
10-13 Aralık tarihleri arasında bin yetişkin ABD vatandaşı arasında rastgele telefonla arama yöntemi ile gerçekleştirilen anketin yanılma payı yaklaşık yüzde 3 olarak veriliyor.
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
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