https://sputniknews.com.tr/20231219/abd-filistin-halkinin-acilarina-karsi-zulum-ve-kayitsizlik-politikasindan-vazgecmeyecektir-1078605979.html

‘ABD, Filistin halkının acılarına karşı zulüm ve kayıtsızlık politikasından vazgeçmeyecektir’

‘ABD, Filistin halkının acılarına karşı zulüm ve kayıtsızlık politikasından vazgeçmeyecektir’

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'ye Gazze'deki sorunun çözümü için İsrail'i... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T13:43+0300

2023-12-19T13:43+0300

2023-12-19T13:43+0300

görüş

türkiye

abd

hakan fidan

antony blinken

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

filistin

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Görüşmeyle birlikte Türkiye'nin Filistin meselesiyle ilgili tutumunu Sputnik’e değerlendiren Askeri Siyaset Bilimciler Derneği Üyesi ve Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyasi Analiz ve Sosyal-Psikoloji Bölüm Başkanı Andrey Koşkin, Ankara'nın Filistin meselesindeki ilkeli, insani ve medeni tutumuna dikkat çekerek, Fidan’ın çağrılarının son derece önemli olduğuna dikkat çekti.Demecinde, “Öncelikle Türkiye'nin ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin-İsrail çatışmasına karşı ilkeli, insani ve medeni tavrını belirtmek isterim” ifadelerini kullanan Koşkin, Ankara’nın, barışçıl mahallelerine tonlarca bombanın atıldığı Gazze Şeridi'nde devam eden hukuksuzluğun durdurulması için yorulmadan tüm dünyayı gerekli tüm tedbirleri almaya çağırdığını hatırlattı.Rus uzman, bazı tahminlerine göre, Gazze Şeridi’nin bazı kesimlerine, ABD ve İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da gerçekleştirdiği bombardımandan daha fazla bomba atıldığına değinirken, “Gazze'deki sivil halka yönelik darbe işte bu kadar güçlü. Ve son derece yüksek kayıplar da bunu kanıtlıyor” dedi.Türkiye’nin Gazze’yi abluka altına alan İsrail Savunma Kuvvetlerini (IDF) durdurmak için diplomatik düzeyde mümkün olan her şeyi yaptığını dile getiren Koşkin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Peki Washington Ankara'nın bu çağrılarına kulak verecek mi?Koşkin’e göre Gazze’deki trajediye rağmen ABD'nin sonunda Filistin halkının acılarına karşı zulmünü ve kayıtsızlığını bırakacağına inanmak zor.Rus uzman, bu öngörüsünü ise şu şekilde açıklıyor:

https://sputniknews.com.tr/20231217/disisleri-bakani-hakan-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu--1078553834.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

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Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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