https://sputniknews.com.tr/20231218/siilerin-secimleri-boykot-ettigi-irakta-10-yil-sonra-halk-tekrar-sandik-basinda-1078562037.html
Şiilerin seçimleri boykot ettiği Irak'ta 10 yıl sonra halk tekrar sandık başında
Şiilerin seçimleri boykot ettiği Irak'ta 10 yıl sonra halk tekrar sandık başında
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, vilayet meclisi seçimlerinin ülkede yerinden yönetimin uygulanmasında önemli kazanım olduğunu söyledi. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T09:41+0300
2023-12-18T09:41+0300
2023-12-18T10:04+0300
dünya
irak
muhammed şiya es-sudani
yerel seçim
şii
şii milisler
mukteda es-sadr
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Sudani, Bağdat'ta vilayet meclisi seçimleri için oyunu kullandıktan sonra halka seslenerek seçimlere aktif katılım çağrısında bulundu. Irak Başbakanı Sudani'nin yanı sıra bazı bakanlar ve siyasi parti lideri de oylarını kullandı.Federal yönetime sahip Irak'ta, vilayet meclisi seçimleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamıyor.Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarışıyor. 275 sandalyeden 70'i ise kadın kotasına ayrıldı. Irak'taki vilayet meclisleri, her ilde yasama ve denetleme yetkisine ve anayasayla çelişmeyecek yerel mevzuat çıkarma hakkına sahip. Oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.Şiiler boykottaIrak'ta en büyük Şii tabanına sahip Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr ise bu seçimleri boykot ediyor.Vilayet meclisi seçimlerinin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor ancak 2013 sonrası terör örgütü DEAŞ saldırıları, güvenlik ve siyasal istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti. Vilayet meclisleri 2019'da yaşanan protestoların ardından feshedilmişti.Kerkük'te ise en son yerel seçimler 2005 yılında yapılmıştı.Yerel seçimlerin en son 2013'te yapıldığı ülkede, seçim bitene kadar güvenlikte "yüksek alarm" seviyesine geçildi.
https://sputniknews.com.tr/20231218/sirbistanda-rusyaya-yaptirim-yapmayacagiz-diyen-vucic-acik-ara-farkla-tekrar-kazandi--1078560476.html
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irak, muhammed şiya es-sudani , yerel seçim, şii, şii milisler, mukteda es-sadr
irak, muhammed şiya es-sudani , yerel seçim, şii, şii milisler, mukteda es-sadr
Şiilerin seçimleri boykot ettiği Irak'ta 10 yıl sonra halk tekrar sandık başında
09:41 18.12.2023 (güncellendi: 10:04 18.12.2023)
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, vilayet meclisi seçimlerinin ülkede yerinden yönetimin uygulanmasında önemli kazanım olduğunu söyledi.
Sudani, Bağdat'ta vilayet meclisi seçimleri için oyunu kullandıktan sonra halka seslenerek seçimlere aktif katılım çağrısında bulundu. Irak Başbakanı Sudani'nin yanı sıra bazı bakanlar ve siyasi parti lideri de oylarını kullandı.
Federal yönetime sahip Irak'ta, vilayet meclisi seçimleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamıyor.
Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarışıyor. 275 sandalyeden 70'i ise kadın kotasına ayrıldı. Irak'taki vilayet meclisleri, her ilde yasama ve denetleme yetkisine ve anayasayla çelişmeyecek yerel mevzuat çıkarma hakkına sahip. Oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.
Irak'ta en büyük Şii tabanına sahip Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr ise bu seçimleri boykot ediyor.
Vilayet meclisi seçimlerinin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor ancak 2013 sonrası terör örgütü DEAŞ saldırıları, güvenlik ve siyasal istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti. Vilayet meclisleri 2019'da yaşanan protestoların ardından feshedilmişti.
Kerkük'te ise en son yerel seçimler 2005 yılında yapılmıştı.
Yerel seçimlerin en son 2013'te yapıldığı ülkede, seçim bitene kadar güvenlikte "yüksek alarm" seviyesine geçildi.