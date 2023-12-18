https://sputniknews.com.tr/20231218/rus-uzman-truhacev-abnin-turkiyedeki-ozgurluklere-yonelik-elestirisi-kelime-oyunu-1078585452.html

Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu

Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Avrupa Birliği’nden (AB) daha adil ve makul yaklaşım bekledikleri yönündeki sözlerini değerlendiren Rus tarihçi Truhaçev... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T21:16+0300

2023-12-18T21:16+0300

2023-12-18T21:16+0300

görüş

ab

türkiye

hakan fidan

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Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Bölgesel Çalışmalar Fakültesi’nin öğretim görevlisi Doç. Vadim Truhaçev, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili durumu şöyle değerlendirdi: AB’nin ve bazı üyelerinin Türkiye’yi bazı avantajları elde etmek için kullandığını kaydeden Rus uzman, “Örneğin İsveç, AB’de büyük etkiye sahip. Aynı zamanda NATO’ya katılmak istiyor ve AB’ye katılma kartını oynayarak Türkiye’nin kararını etkilemeye çalışıyor. Bu nedenle AB’nin Türkiye’deki bazı özgürlüklere yönelik eleştirisi sadece bir kelime oyunu ve ticaret” ifadesini kullandı.Üyelik sürecinin devam edeceğini, daha doğrusu AB’nin Türkiye’yi potansiyel aday olarak görüyor gibi davranacağını söyleyen Truhaçev, “Gerçek şu ki, bu projeye daha önce çok fazla para yatırıldı. AB, kurallarının ve değerlerinin İslam aleminde bile uygulanabileceğini göstermek için Türkiye’den vitrin yapmak istiyordu. Aslına bakılırsa AB, içeride ve dışarıda çok kültürlülük fikrinden uzaklaşıyor. İsveç bunun en iyi örneği. Bu nedenle AB, mevcut ortaklık anlaşması gibi diğer işbirliği biçimlerini arayacak” dedi.

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2023

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ab, türkiye, hakan fidan