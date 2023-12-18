https://sputniknews.com.tr/20231218/rus-uzman-truhacev-abnin-turkiyedeki-ozgurluklere-yonelik-elestirisi-kelime-oyunu-1078585452.html
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Avrupa Birliği’nden (AB) daha adil ve makul yaklaşım bekledikleri yönündeki sözlerini değerlendiren Rus tarihçi Truhaçev... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T21:16+0300
2023-12-18T21:16+0300
2023-12-18T21:16+0300
görüş
ab
türkiye
hakan fidan
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Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Bölgesel Çalışmalar Fakültesi’nin öğretim görevlisi Doç. Vadim Truhaçev, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili durumu şöyle değerlendirdi: AB’nin ve bazı üyelerinin Türkiye’yi bazı avantajları elde etmek için kullandığını kaydeden Rus uzman, “Örneğin İsveç, AB’de büyük etkiye sahip. Aynı zamanda NATO’ya katılmak istiyor ve AB’ye katılma kartını oynayarak Türkiye’nin kararını etkilemeye çalışıyor. Bu nedenle AB’nin Türkiye’deki bazı özgürlüklere yönelik eleştirisi sadece bir kelime oyunu ve ticaret” ifadesini kullandı.Üyelik sürecinin devam edeceğini, daha doğrusu AB’nin Türkiye’yi potansiyel aday olarak görüyor gibi davranacağını söyleyen Truhaçev, “Gerçek şu ki, bu projeye daha önce çok fazla para yatırıldı. AB, kurallarının ve değerlerinin İslam aleminde bile uygulanabileceğini göstermek için Türkiye’den vitrin yapmak istiyordu. Aslına bakılırsa AB, içeride ve dışarıda çok kültürlülük fikrinden uzaklaşıyor. İsveç bunun en iyi örneği. Bu nedenle AB, mevcut ortaklık anlaşması gibi diğer işbirliği biçimlerini arayacak” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231218/ab-rusyaya-yonelik-12-yaptirim-paketini-onayladi-1078583195.html
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ab, türkiye, hakan fidan
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Avrupa Birliği’nden (AB) daha adil ve makul yaklaşım bekledikleri yönündeki sözlerini değerlendiren Rus tarihçi Truhaçev, Brüksel’in Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisinin kelime oyunu olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Bölgesel Çalışmalar Fakültesi’nin öğretim görevlisi Doç. Vadim Truhaçev, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili durumu şöyle değerlendirdi:
“Halihazırdaki durum şöyle ki, Türkiye artık AB üyeliğine pek ilgi duymuyor. Türkiye, potansiyel aday statüsü nedeniyle gelen parayı reddetmiyor. Şartlar öyle ki AB, ortak politika ve yaklaşımlar açısından Türkiye’yi yakın ortak olarak görmüyor ancak Türkiye de kendisini bağlama niyetinde değil.”
AB’nin ve bazı üyelerinin Türkiye’yi bazı avantajları elde etmek için kullandığını kaydeden Rus uzman, “Örneğin İsveç, AB’de büyük etkiye sahip. Aynı zamanda NATO’ya katılmak istiyor ve AB’ye katılma kartını oynayarak Türkiye’nin kararını etkilemeye çalışıyor. Bu nedenle AB’nin Türkiye’deki bazı özgürlüklere yönelik eleştirisi sadece bir kelime oyunu ve ticaret” ifadesini kullandı.
Üyelik sürecinin devam edeceğini, daha doğrusu AB’nin Türkiye’yi potansiyel aday olarak görüyor gibi davranacağını söyleyen Truhaçev, “Gerçek şu ki, bu projeye daha önce çok fazla para yatırıldı. AB, kurallarının ve değerlerinin İslam aleminde bile uygulanabileceğini göstermek için Türkiye’den vitrin yapmak istiyordu. Aslına bakılırsa AB, içeride ve dışarıda çok kültürlülük fikrinden uzaklaşıyor. İsveç bunun en iyi örneği. Bu nedenle AB, mevcut ortaklık anlaşması gibi diğer işbirliği biçimlerini arayacak” dedi.