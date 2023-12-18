https://sputniknews.com.tr/20231218/nasanin-bilim-insanlarina-nefes-tutturan-gizemli-kutu-2-aydir-acilamiyor-onemli-sirlari-var-1078560130.html

NASA'nın bilim insanlarına 'nefes tutturan' gizemli kutu 2 aydır açılamıyor: 'Önemli sırları var'

NASA'nın bilim insanlarına 'nefes tutturan' gizemli kutu 2 aydır açılamıyor: 'Önemli sırları var'

Keşfinden iki ay sonra, NASA halihazırda bir asteroide ait örnekleri içeren kutuyu açamıyor. Olay, yetmiş yılı aşkın bir süredir ilk kez yaşanmıştı. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T09:16+0300

2023-12-18T09:16+0300

2023-12-18T09:38+0300

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya ait bir uzay aracı, Eylül ayında Bennu asteroidini ziyaret edip kaya ve toz örnekleri ile Dünya'ya geri dönmüştü. NASA'nın Osiris-Rex uzay aracından gelen kutunun açıldığı duyurulmuştu fakat son olarak 2020'de uzay aracı tarafından toplanan kaya ve tozun büyük kısmını içeren TAGSAM başlığını açma yaklaşımını değiştirdiğini duyurdu.Uluslararası basın kaynaklarına göre, toplanan örnekler, güneş sisteminin kökenine dair ipuçları içermekte ve gezegenimizin nasıl oluştuğuna dair önemli sorulara yanıt verebilecek nitelikte.Neden açılamıyor?Fakat örneklerin saklı olduğu gizemli kutu bir türlü açılamıyor. Zira birden fazla çıkarma girişiminin ardından kutunun açılmasında teknik bir sorun olduğu tespit edildi. İki ayın sonunda ekip yalnızca 70.3 gram kaya ve toza erişebildi.NASA'ya göre, durum o kadar da kötü değil, zira 60 gram elde etme hedefi büyük ölçüde aşılmış durumda.Ancak konteynırın içinde hala 250 gram toz ve kaya olduğu tahmin ediliyor.'Yaşam için gerekli ilk malzemeler'Diğer asteroitler gibi Bennu da erken Güneş Sistemi'nin bir kalıntısı olarak biliniyor. Kimyası ve mineralleri 4.5 milyar yıl önceki oluşumundan bu yana neredeyse hiç değişim göstermeyen Bennu, bilim dünyasında yeni kapıları aralayabilir.Dünya basını bu durumu, "Paketini açamadığınız bir Noel hediyesi" olarak tarif etti.

https://sputniknews.com.tr/20231002/bilim-insanlari-nefeslerini-tuttu-uzaydan-gelen-kutu-acildi-1075951419.html

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nasa, kutu, güneş sistemi, güneş sistemi dışındaki gezegenleri tanımlama uydusu (cheops), yaşam, yaşam beklentisi, uzay, uzay aracı, uzaylı, uzaylılar, toz, toz bulutu, kaya