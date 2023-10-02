https://sputniknews.com.tr/20231002/bilim-insanlari-nefeslerini-tuttu-uzaydan-gelen-kutu-acildi-1075951419.html

Bilim insanları 'nefeslerini tuttu': Uzaydan gelen 'kutu' açıldı

Bilim insanları 'nefeslerini tuttu': Uzaydan gelen 'kutu' açıldı

NASA bilim insanları geçen hafta, yetmiş yılı aşkın bir süredir ilk kez bir asteroit numune kutusunun kapağını açtı. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T15:18+0300

2023-10-02T15:18+0300

2023-10-02T15:18+0300

uzay

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Dünya ile çarpışması en muhtemel nesnelerden biri olan Bennu asteroidinden toplanan kaya ve parçacıkları içeren NASA'nın Osiris-Rex uzay aracından gelen kutu açıldı.NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde bulunan Astromateryal Araştırma ve Keşif Bilimi (ARES) bölümü, X platformunda paylaştığı bir gönderide "Bilim insanları, bu kutunun kapağını kaldırıldıklarında nefeslerini tuttular" diye yazdı.Uzmanlar, korunaklı bir kutu muhafaza edilen maddenin 'kapağın ve tabanın iç kısmında koyu renkli toz ve kum büyüklüğünde parçacıklar' olduğunu duyurdu.Örnek maddeyi içeren kapsül, Güneş Sistemi boyunca milyarlarca kilometre yol kat ettikten sonra 24 Eylül Pazar günü Utah çölüne düşmüştü. Tarihte sadece üç kez bir asteroitten materyal toplanıp Dünya'ya geri getirilmişti.Osiris-Rex'in birkaç yıl süren yolculuğu, ABD için tek 'geri dönüş görevi' olarak biliniyor. Bilim insanları, bu maddelerin içeriğinin yaşamın kökenlerine ışık tutmaya yardımcı olacağını umuyor. Bulgular ayrıca Bennu'nun Dünya ile olası çarpışma rotasının yarattığı tehdidin de anlaşılmasına yardımcı olacak.'Yaşam için gerekli ilk malzemeler' Diğer asteroitler gibi Bennu da erken Güneş Sistemi'nin bir kalıntısı olarak biliniyor. Kimyası ve mineralleri 4.5 milyar yıl önceki oluşumundan bu yana neredeyse hiç değişim göstermeyen Bennu, bilim dünyasında yeni kapıları aralayabilir.Üç yıl önce Japon astronotlar tarafından, bir başka asteroid olan Ryugu'dan getirilen örnekler iki organik bileşik içeriyordu. Bu durum, Dünya'nın erken dönemlerine çarpan kuyruklu yıldız ve asteroit gibi nesnelerin gezegene yaşam için gerekli ilk malzemeleri sağladığı savına ağırlık kazandırdı.

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uzay, bilim insanları, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), yaşam, dünya, güneş sistemi, uzaylı, bilim, teknoloji