https://sputniknews.com.tr/20231002/kayip-kita-bulundu-zelandiya-375-yil-sonra-kesfedildi--1075943119.html
Çığır açan keşif: Bilim insanları 'kayıp kıtayı' buldu
Çığır açan keşif: Bilim insanları 'kayıp kıtayı' buldu
Bilim insanları, yeni araştırmalar sayesinde dünyanın sekizinci kıtası olarak da adlandırılan Zelandiya kıtasınının varlığını tam olarak kanıtladı. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T11:55+0300
2023-10-02T11:55+0300
2023-10-02T11:58+0300
zelandiya
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Yunan filozof Aristoteles’den coğrafyacı Eratosthenes’e kadar bilim insanlarının bahsettiği kayıp ada Zelandiya’nın varlığı ispat edildi. Hollandalı kaşif Abel Tasman ‘Büyük Güney Kıtası’ adlı kıtayı bulmak için 1642 yılında keşiflere başlamış fakat onun yerine çok daha küçük alana sahip olan Yeni Zelanda’yı bulmuştu. Asıl kıtanın ise çok büyük bir kısmının okyanusların altına gömüldüğü düşünülüyor. Uzmanlar yaklaşık olarak 5 milyon metrekare alana sahip kıtanın, 500 milyon yıl önce Batı Antartika ve Doğu Avusturalya’nın büyük bölümünü kapsayan Gondwana adlı ‘süper kıtanın’ parçası olduğunu duyurdu. Zelandiya kıtasının yaklaşık olarak Avusturya’nın yarısı büyüklüğünde olduğu bilgisi de paylaşıldı.Daha önce Kaşif Tasman, büyük kıtaya ulaşamasa da Yeni Zelanda yerlileri Maoriler ile tanışarak doğudaki büyük kara parçasının varlığı hakkında bilgi toplamaya devam etmişti. Yüzde 94'ü suyun altında olduğu için ilk bakışta görünmez olan kıtaya, Yeni Zelanda yerlileri, Mahorilerin dilinde ‘Māui'nin tepeleri, vadileri ve düzlükleri’ anlamına gelen Te Riu-a-Māui ismini vermişti.Ayrıca bugüne kadar Zelandiya kıtasının sadece güney kısmı haritalanmıştı. Jeologlar kıtanın başından beri göz önünde olduğu ancak 2017 yılında keşfedildiğini, yeni araştırmalarla ise tam olarak kanıtlandığı belirtiliyor. Araştırmalar bu devasa kıtanın suyun yaklaşık 2 kilometre altında olduğunu vurgularken, kıtanın suyun üstünde kalan bölümleri ise Yeni Zelanda adaları, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya, Lord Howe Adası ve doğusundaki volkanik Ball's Pyramid adaları olarak açıklanıyor.Hala tam olarak nedeni anlaşılmasa da, Zelandiya kıtasının 80 ila 105 milyon yıl önce kıta olan Gondwana’dan kopmuş olduğu düşünülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20170216/zelandiya-isimli-yeni-bir-kita-kesfedildi-1027252474.html
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zelandiya, yeni kıta, avusturalya, bilim, yeni zelanda, bilim insanları, keşif
zelandiya, yeni kıta, avusturalya, bilim, yeni zelanda, bilim insanları, keşif
Çığır açan keşif: Bilim insanları 'kayıp kıtayı' buldu
11:55 02.10.2023 (güncellendi: 11:58 02.10.2023) Abone ol
Bilim insanları, yeni araştırmalar sayesinde dünyanın sekizinci kıtası olarak da adlandırılan Zelandiya kıtasınının varlığını tam olarak kanıtladı.
Yunan filozof Aristoteles’den coğrafyacı Eratosthenes’e kadar bilim insanlarının bahsettiği kayıp ada Zelandiya’nın varlığı ispat edildi. Hollandalı kaşif Abel Tasman ‘Büyük Güney Kıtası’ adlı kıtayı bulmak için 1642 yılında keşiflere başlamış fakat onun yerine çok daha küçük alana sahip olan Yeni Zelanda’yı bulmuştu. Asıl kıtanın ise çok büyük bir kısmının okyanusların altına gömüldüğü düşünülüyor.
Uzmanlar yaklaşık olarak 5 milyon metrekare alana sahip kıtanın, 500 milyon yıl önce Batı Antartika ve Doğu Avusturalya’nın büyük bölümünü kapsayan Gondwana adlı ‘süper kıtanın’ parçası olduğunu duyurdu. Zelandiya kıtasının yaklaşık olarak Avusturya’nın yarısı büyüklüğünde olduğu bilgisi de paylaşıldı.
Daha önce Kaşif Tasman, büyük kıtaya ulaşamasa da Yeni Zelanda yerlileri Maoriler ile tanışarak doğudaki büyük kara parçasının varlığı hakkında bilgi toplamaya devam etmişti. Yüzde 94'ü suyun altında olduğu için ilk bakışta görünmez olan kıtaya, Yeni Zelanda yerlileri, Mahorilerin dilinde ‘Māui'nin tepeleri, vadileri ve düzlükleri’ anlamına gelen Te Riu-a-Māui ismini vermişti.
Ayrıca bugüne kadar Zelandiya kıtasının sadece güney kısmı haritalanmıştı. Jeologlar kıtanın başından beri göz önünde olduğu ancak 2017 yılında keşfedildiğini, yeni araştırmalarla ise tam olarak kanıtlandığı belirtiliyor. Araştırmalar bu devasa kıtanın suyun yaklaşık 2 kilometre altında olduğunu vurgularken, kıtanın suyun üstünde kalan bölümleri ise Yeni Zelanda adaları, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya, Lord Howe Adası ve doğusundaki volkanik Ball's Pyramid adaları olarak açıklanıyor.
Hala tam olarak nedeni anlaşılmasa da, Zelandiya kıtasının 80 ila 105 milyon yıl önce kıta olan Gondwana’dan kopmuş olduğu düşünülüyor.