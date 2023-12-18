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https://sputniknews.com.tr/20231218/milyarderlerin-felaket-siginagi-jeff-bezostan-mark-zuckerberge-zenginler-neyehazirlaniyor-1078562870.html
Milyarderlerin felaket sığınağı: Jeff Bezos'tan Mark Zuckerberg'e… Zenginler neye hazırlanıyor?
Milyarderlerin felaket sığınağı: Jeff Bezos'tan Mark Zuckerberg'e… Zenginler neye hazırlanıyor?
Yakında piyasaya çıkacak olan ‘En Zenginlerin Hayatta Kalması’ isimli kitabın yazarı olan Douglas Rushkoff, zenginlerin felaketlerden saklanmak için lüks... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T10:41+0300
2023-12-18T11:11+0300
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ABD’nin Miami kentinde Biscayne Körfezi’ne bakan ve 'köy' olarak da anılan insan yapımı bariyer adası 'Indian Creek'e 'Milyarderler Sığınağı' deniliyor.İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Douglas Rushkoff, dünyanın zengin seçkinleri tarafından inşa edilen 'hayatta kalma sığınakları'ndan bazılarını anlattı. Lüks bir sığınak şirketi olan Rising S. Company müşterilerine, kapalı yüzme havuzları ve bowling salonları ile birlikte gelen 8.3 milyon dolar (151 milyon TL) değerinde lüks ‘aristokrat’ sığınakları sunuyor. Bir diğer şirket Vivos ise, eski Soğuk Savaş dönemi tesislerinde lüks yeraltı daireleri satıyor ve bu dairelere havuz, sinema, yemek alanları ve daha pek çok şey sığdırıyor. Rushkoff bu lüks sığınakların, güneşli bahçe alanları simüle edilmiş bir havuz, şarap mahzeni ve zenginleri evlerinde hissettirecek diğer olanakları sağladığını söyledi.Neye hazırlanıyorlar?Zenginlerin felaketlerden saklanmak için lüks ‘kıyamet sığınakları’ inşa ettiği öne sürülüyor. Bununla birlikte Rushkoff, sığınakların milyarderleri yarattıkları felaketlerden koruyamayacağını çünkü nihayetinde toplumun geri kalanının işleyişine bağlı olacaklarını savunuyor. Bundan dolayı Rushkoff, milyarderler gerçekten ‘Kıyamet Günü’nden kaçınmak istiyorlarsa geride kalan insanları kaderlerine terk etmek yerine, hep birlikte o günün engellenmesine yardım etmeye başlamaları gerektiğini ifade ediyor.Kimler sığınak aldı?Facebook’un sahibi ünlü milyarder Mark Zuckerberg'in, Hawaii'de, içinde bir kaçış kapısı ve iki bağlantılı malikaneye giden bir tünel bulunan 5 bin metrekarelik bir yer altı sığınağını da içeren 100 milyon dolarlık bir aile yerleşkesi inşa ettirdiği bildirildi.Proje, Hawaii'nin Kauai adasında yer alıyor ve o kadar gizli ki, bir ABD medya kuruluşu tarafından bu hafta yayınlanan bir rapora göre, marangozlar, elektrikçiler ve diğer müteahhitler gizlilik anlaşmaları nedeniyle malikane hakkında hiçbir açıklama yapamıyor.ABD’li basın kuruluşları tarafından incelenen planlara göre, tesiste en az 30 yatak odası ve 30 banyo bulunacak ve ayrıca misafir evleri ve halat köprülerle birbirine bağlanan 11 'disk şeklindeki' ağaç ev grubu yer alacak.Ayrıca yeraltı sığınağı, bir yaşam alanı ve mekanik oda içerecek ve "patlamaya dayanıklı" beton ve çelik bir kapıya sahip olacak.Zuckerberg'in bir kaçış kapağı, 'kör kapılar' ve bir yeraltı sığınağı planlarıyla Hawaii'de bir yerleşkede bulunan sığınakta 30 yatak odasının olacağı belirtildi.En son online alışveriş devi Amazon’un patronu ve dünyanın en zengin üçüncü kişisi Jeff Bezos (59), nişanlısı Lauren Sanchez ile birlikte buraya taşınacağını açıkladı. Jeff Bezos’un Indian Creek’te iki komşu mülkü 150 milyon dolara satın aldığı belirtildi.Indian Creek’te 36 mülk sahibine ait sadece 41 sahil evinin bulunduğu, bunların tümünün körfez manzarası görecek şekilde yapıldığı, adanın 85 sakininin güvenliğini sağlamak için karada ve denizde görev yapan 13 güvenlikçi bulunduğu ifade edildi.Zaten halihazırda dünyadaki kaynakların sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Musk ve Bezos, uzayda koloni kurmayı hedefleyen milyarderlerdi.Bu iki ünlü ismin dışında ise sığınağa sahip olduğu bilinen ünlü sporcu Tom Brady, ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, İspanyol şarkıcı Julio Iglesias ve daha birçok mega zenginin yer aldığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231218/nasanin-bilim-insanlarina-nefes-tutturan-gizemli-kutu-2-aydir-acilamiyor-onemli-sirlari-var-1078560130.html
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milyarder, dolar milyarderi, jeff bezos, musk, elon musk, mark zuckerberg, ivanka trump, donald trump, kıyamet, kıyamet günü, kıyamet saati, sığınak, sığınak yok edici, zengin

Milyarderlerin felaket sığınağı: Jeff Bezos'tan Mark Zuckerberg'e… Zenginler neye hazırlanıyor?

10:41 18.12.2023 (güncellendi: 11:11 18.12.2023)
© AFP 2023 / DESIREE MARTINKanarya Adaları, yanardağ
Kanarya Adaları, yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023 / DESIREE MARTIN
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Yakında piyasaya çıkacak olan ‘En Zenginlerin Hayatta Kalması’ isimli kitabın yazarı olan Douglas Rushkoff, zenginlerin felaketlerden saklanmak için lüks ‘kıyamet sığınakları’ inşa ettiğini öne sürdü. Peki bu milyarderler kim ve neye hazırlanıyorlar? Sputnik'in derlemesinde.
ABD’nin Miami kentinde Biscayne Körfezi’ne bakan ve 'köy' olarak da anılan insan yapımı bariyer adası 'Indian Creek'e 'Milyarderler Sığınağı' deniliyor.
İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Douglas Rushkoff, dünyanın zengin seçkinleri tarafından inşa edilen 'hayatta kalma sığınakları'ndan bazılarını anlattı. Lüks bir sığınak şirketi olan Rising S. Company müşterilerine, kapalı yüzme havuzları ve bowling salonları ile birlikte gelen 8.3 milyon dolar (151 milyon TL) değerinde lüks ‘aristokrat’ sığınakları sunuyor.
Bir diğer şirket Vivos ise, eski Soğuk Savaş dönemi tesislerinde lüks yeraltı daireleri satıyor ve bu dairelere havuz, sinema, yemek alanları ve daha pek çok şey sığdırıyor. Rushkoff bu lüks sığınakların, güneşli bahçe alanları simüle edilmiş bir havuz, şarap mahzeni ve zenginleri evlerinde hissettirecek diğer olanakları sağladığını söyledi.

Neye hazırlanıyorlar?

Zenginlerin felaketlerden saklanmak için lüks ‘kıyamet sığınakları’ inşa ettiği öne sürülüyor.
Bununla birlikte Rushkoff, sığınakların milyarderleri yarattıkları felaketlerden koruyamayacağını çünkü nihayetinde toplumun geri kalanının işleyişine bağlı olacaklarını savunuyor. Bundan dolayı Rushkoff, milyarderler gerçekten ‘Kıyamet Günü’nden kaçınmak istiyorlarsa geride kalan insanları kaderlerine terk etmek yerine, hep birlikte o günün engellenmesine yardım etmeye başlamaları gerektiğini ifade ediyor.

Kimler sığınak aldı?

Facebook’un sahibi ünlü milyarder Mark Zuckerberg'in, Hawaii'de, içinde bir kaçış kapısı ve iki bağlantılı malikaneye giden bir tünel bulunan 5 bin metrekarelik bir yer altı sığınağını da içeren 100 milyon dolarlık bir aile yerleşkesi inşa ettirdiği bildirildi.
Proje, Hawaii'nin Kauai adasında yer alıyor ve o kadar gizli ki, bir ABD medya kuruluşu tarafından bu hafta yayınlanan bir rapora göre, marangozlar, elektrikçiler ve diğer müteahhitler gizlilik anlaşmaları nedeniyle malikane hakkında hiçbir açıklama yapamıyor.
ABD’li basın kuruluşları tarafından incelenen planlara göre, tesiste en az 30 yatak odası ve 30 banyo bulunacak ve ayrıca misafir evleri ve halat köprülerle birbirine bağlanan 11 'disk şeklindeki' ağaç ev grubu yer alacak.
Ayrıca yeraltı sığınağı, bir yaşam alanı ve mekanik oda içerecek ve "patlamaya dayanıklı" beton ve çelik bir kapıya sahip olacak.
Zuckerberg'in bir kaçış kapağı, 'kör kapılar' ve bir yeraltı sığınağı planlarıyla Hawaii'de bir yerleşkede bulunan sığınakta 30 yatak odasının olacağı belirtildi.
En son online alışveriş devi Amazon’un patronu ve dünyanın en zengin üçüncü kişisi Jeff Bezos (59), nişanlısı Lauren Sanchez ile birlikte buraya taşınacağını açıkladı. Jeff Bezos’un Indian Creek’te iki komşu mülkü 150 milyon dolara satın aldığı belirtildi.
Indian Creek’te 36 mülk sahibine ait sadece 41 sahil evinin bulunduğu, bunların tümünün körfez manzarası görecek şekilde yapıldığı, adanın 85 sakininin güvenliğini sağlamak için karada ve denizde görev yapan 13 güvenlikçi bulunduğu ifade edildi.
Zaten halihazırda dünyadaki kaynakların sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Musk ve Bezos, uzayda koloni kurmayı hedefleyen milyarderlerdi.
Bu iki ünlü ismin dışında ise sığınağa sahip olduğu bilinen ünlü sporcu Tom Brady, ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, İspanyol şarkıcı Julio Iglesias ve daha birçok mega zenginin yer aldığı belirtiliyor.
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