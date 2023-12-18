https://sputniknews.com.tr/20231218/marmarada-pes-pese-depremler-neyin-habercisi-naci-gorurden-uyari-sistem-gerilim-biriktiriyor-1078557965.html
'Marmara'da peş peşe depremler neyin habercisi?' Naci Görür'den uyarı: Sistem gerilim biriktiriyor
'Marmara'da peş peşe depremler neyin habercisi?' Naci Görür'den uyarı: Sistem gerilim biriktiriyor
Çınarcık’ta dün meydana gelen depremin ardından değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor” dedi. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T06:48+0300
2023-12-18T06:48+0300
2023-12-18T08:13+0300
türkiye
naci görür
deprem
istanbul
marmara denizi
marmara bölgesi
marmara depremi
istanbul depremi
yalova
çınarcık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1a/1075769220_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_89fe4bcb0b82d1a654ba9bd24b1f7867.jpg
Gece saatlerinde merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul’da da hissedilen depremin derinliği 11.18 kilometre olarak açıklandı.Prof. Dr. Naci Görür deprem ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231218/marmaradaki-depremin-ardindan-ilk-aciklama-buyuk-depremi-tetikler-mi-uzmanlar-ne-diyor-1078559434.html
türkiye
istanbul
marmara denizi
marmara bölgesi
yalova
çınarcık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1a/1075769220_254:0:2774:1890_1920x0_80_0_0_f91175c76b50bbca49d1af8e4dc4e527.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
naci görür, deprem, istanbul, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, istanbul depremi, yalova, çınarcık
naci görür, deprem, istanbul, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, istanbul depremi, yalova, çınarcık
'Marmara'da peş peşe depremler neyin habercisi?' Naci Görür'den uyarı: Sistem gerilim biriktiriyor
06:48 18.12.2023 (güncellendi: 08:13 18.12.2023)
Çınarcık’ta dün meydana gelen depremin ardından değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor” dedi.
Gece saatlerinde merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul’da da hissedilen depremin derinliği 11.18 kilometre olarak açıklandı.
Prof. Dr. Naci Görür deprem ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:
“Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle”