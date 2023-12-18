https://sputniknews.com.tr/20231218/marmarada-pes-pese-depremler-neyin-habercisi-naci-gorurden-uyari-sistem-gerilim-biriktiriyor-1078557965.html

'Marmara'da peş peşe depremler neyin habercisi?' Naci Görür'den uyarı: Sistem gerilim biriktiriyor

'Marmara'da peş peşe depremler neyin habercisi?' Naci Görür'den uyarı: Sistem gerilim biriktiriyor

Çınarcık’ta dün meydana gelen depremin ardından değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor” dedi. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T06:48+0300

2023-12-18T06:48+0300

2023-12-18T08:13+0300

türkiye

naci görür

deprem

istanbul

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Gece saatlerinde merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul’da da hissedilen depremin derinliği 11.18 kilometre olarak açıklandı.Prof. Dr. Naci Görür deprem ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20231218/marmaradaki-depremin-ardindan-ilk-aciklama-buyuk-depremi-tetikler-mi-uzmanlar-ne-diyor-1078559434.html

türkiye

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marmara denizi

marmara bölgesi

yalova

çınarcık

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