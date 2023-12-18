https://sputniknews.com.tr/20231218/kiz-arkadasini-kurtarmak-icin-denize-atlayan-kisinin-cesedi-3-ay-sonra-bulundu-1078585715.html

Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayan kişinin cesedi 3 ay sonra bulundu

Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayan kişinin cesedi 3 ay sonra bulundu

Beşiktaş'ta denizden cesedi çıkarılan İran uyruklu Jaber Sabokbar'ın, yaklaşık 3 ay önce kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayıp kaybolduğu öğrenildi. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

sahil

deniz

atlama

kız arkadaş

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Arnavutköy İskelesi sahil kesiminde, suda hareketsiz halde bir kişiyi gören balıkçıklar durumu polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.Polis iskelede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik ekipleri de sudaki cesedi çıkardı.Savcı nezaretinde, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin İran uyruklu Jaber Sabokbar'a ait olduğu belirlendi.Sudan çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan Sabokbar'ın 26 Eylül'de Bebek sahilinde denize düşen kız rkadaşı Sogand T.G'yi kurtarmak için denize atladığı ve gözden kaybolduğu öğrenildi. Sabokbar'ın kız arkadaşının ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231218/somali-cumhurbaskanindan-motokuryenin-esine-taziye-telefonu-turk-adalet-sistemine--guvenimiz-tam-1078584219.html

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sahil, deniz, atlama, kız arkadaş