https://sputniknews.com.tr/20231218/izmir-icin-carpici-deprem-uyarisi-o-ilcede-zemin-cok-kotu-1078569694.html

İzmir için çarpıcı deprem uyarısı: 'O ilçede zemin çok kötü'

İzmir için çarpıcı deprem uyarısı: 'O ilçede zemin çok kötü'

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İzmir Karşıyaka'daki deprem riskine dikkati çekti. Moriwaki, Türkiye'nin her yerinde deprem... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T12:14+0300

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2023-12-18T12:14+0300

türkiye

deprem

izmir

karşıyaka

doğu anadolu fay hattı

fay hattı

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Yoshinori, Edirne'de düzenlenen bir programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu kurumları, belediyeler, şirketler ve vatandaşların kendini depreme hazırlaması ve önlemler alması gerektiğini söyledi.Önlemlere ilk olarak herkesin yaşadığı binadan başlaması gerektiğini anlatan Yoshinori Moriwaki, depremlerde binanın zemininin büyük önem taşıdığını belirterek, "Binada biraz sıkıntı olsa da zemin iyiyse sıkıntı yok. Zemini iyi mi kötü mü bakacaksınız." dedi.Japon deprem uzmanı, şunları söyledi:Yoshinori Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki Bingöl, Muş ve Bitlis'te deprem için önlem alınması gerektiğine dikkati çekti.Gemlik Körfezi'ndeki 5,1 büyüklüğündeki depreme değinen Yoshinori, depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunda gerçekleştiğini söyledi.Depremin fayın kuzey kolunun geçtiği İstanbul'u etkilemediğini belirten Japon uzman, "Körfezdeki deprem, fayın güney kolundaki Bursa, İnegöl, Balıkesir ve Bandırma'dan hissedildi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda İstanbul için tabii ki deprem bekleniyor ama Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. İnsanlar artık 'ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde deprem olacak?' sorusunu sormasın. Artık geliyor onun için hazır olmak lazım." diye konuştu.'Özellikle Karşıyaka dikkat etmeli'Yoshinori, deprem riskinin bulunduğu İzmir'de özellikle bazı ilçelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini anlattı.İzmir'de 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğündeki depremin denizdeki fay hattında olduğunu vurgulayan Yoshinori, şöyle devam etti:İstanbul'da kentsel dönüşümİstanbul'da kentsel dönüşümün yumuşak zeminli bölgelerden başlayarak hızlı şekilde yapılması gerektiğini belirten Yoshinori Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Avcılar'da hızlı şekilde kentsel dönüşüm yapılmalı. Komple binaların yeniden yapılması değil, güçlendirmeler yapılabilir." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231218/yenilenmis-mta-diri-fay-hatti-haritasi-fay-hatti-gecen-deprem-riskli-iller-ve-ilceler-nereler-1078562921.html

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deprem, izmir, karşıyaka, doğu anadolu fay hattı, fay hattı