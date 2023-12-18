https://sputniknews.com.tr/20231218/yenilenmis-mta-diri-fay-hatti-haritasi-fay-hatti-gecen-deprem-riskli-iller-ve-ilceler-nereler-1078562921.html

Yenilenmiş MTA diri fay hattı haritası: Fay hattı geçen deprem riskli il ve ilçeler nereler?

Yenilenmiş MTA diri fay hattı haritası: Fay hattı geçen deprem riskli il ve ilçeler nereler?

İstanbul deprem haritası, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD)... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T10:17+0300

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türkiye

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deprem

doğu anadolu fay hattı

fay hattı

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

istanbul

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MTA diri fay hattı sorgulama ekranı depremin ardından yeniden kendisini hatırlattı. Peki, Türkiye diri fay hatları nerelerden geçiyor? Türkiye'de riskli iller hangileri? İstanbul'da hangi ilçeler riskli?Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıklamasında, "Türkiye’nin yüzde yüzü deprem bölgesi. İstanbul’a 20 km’ye yakın mesafede. Kıyı bölgeleri depremden daha fazla etkilenecek. En yakın yerler koyu bölgeler. Küçükçekmece ve Büyükçekmece kıyı kısımları görülüyor. Arnavutköy’e doğru etki azalacak. Maltepe’nin yarısından yukarı gittiğinizde kayalık sert zemin. Bu jeolojik harita değil. Bu faya uzaklığı baz almış.Anadolu yakası genel olarak sağlam ancak ayrışmış kötü zeminler de var. Kadıköy, Pendik, Tuzla’da kötü zeminler var.Bir ev alırken uzmanlara danışmak gerekiyor. Bakırköy tarafında koyu olmasına rağmen 25 milyon senelik kayalar var. Sancaktepe civarında 300 milyon senelik. Avrupa yakasında Haliç’in kuzeyi, Şişli, Sarıyer, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüp’ün kuzey tarafları, Başakşehir’in önemli kısmı ve Arnavutköy sağlam zeminler. Ama güneyi için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir’in güneyi, Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu zemin olarak daha duyarlı. Buralara bina yaparken daha fazla uğraş vermek, daha fazla mühendislik projesi uygulamak gerekir ki depreme karşı güvenli yapı stoğu oluşturalım." demişti.MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeleyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın sol köşesinde bulunan 'Faylar' sekmesine tıklayarak evinizin altından fay hattının geçip geçmediği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmes' başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.En az riskli bölgeler hangileri?Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.MTA diri fay haritasına göre deprem riski olan ilçeler hangileri?Adıyaman- GölbaşıAfyon- Çay, Dinar, Kızılören, SandıklıAnkara- ŞereflikoçhisarAntalya- DemreAydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, YenipazarBalıkesir- Gönen, ManyazBatman-KozlukDüzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, KaynaşlıElazığ- Palu, SivriceErzincan- ÜzümlüEskişehir- İnönüAntep - İslahiyeHakkari- ŞemdinliHatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, PayasIsparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborluİzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, TireKahramanmaraş- Nurhak, TürkoğluKayseri- Talas, YeşilhisarKırıkkale- KeskinKırşehir- Akpınar, MucurKocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, KartepeKonya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, IlgınKütahya- Gediz, SimavMalatya- AkçadağManisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, TurgutluMersin- Çamlıyayla, MutMuğla- Menteşe, MilasMuş- Korkut, VartoNiğde- Altunhisar, BorOsmaniye- Düziçi, ToprakkaleSakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, SapancaUrfa-BozovaSiirt- EruhŞırnak- BeytüşşebapSivas- Altınyayla, YıldızeliTokat- Niksar, Pazar, ReşadiyeVan- Çaldıran, ÖzalpYalova- Altınova, Çınarcık

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türkiye diri fay hattı haritası güncellendi! işte mta diri fay hattı risk haritası,fay haritası,istanbul deprem risk haritasi 2023 güncel | istanbul'da fay hattı nerelerden hangi ilçelerden geçiyor? evimin altından fay hattı geçiyor mu?