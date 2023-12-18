https://sputniknews.com.tr/20231218/istanbul-bogazinda-oltayla-balik-tutarken-erkek-cesedi-buldu-1078558143.html

İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutarken erkek cesedi buldu

İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutarken erkek cesedi buldu

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş kıyısında balık tutan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark etti. Yüzü tanınamaz hale gelen kişinin cebinden çıkan pasaporttan... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T07:04+0300

2023-12-18T07:04+0300

2023-12-18T07:50+0300

türkiye

erkek

ceset

deniz

polis

cinayet

intihar

iran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078558227_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00f6c848c7732049b940f1f481150783.jpg

İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutan vatandaşlar Beşiktaş Arnavutköy sahilinde bir erkek cesedi buldu.Olay, saat 20.30 sıralarında Arnavutköy sahilde meydana geldi. İddiaya göre, boğazda balık avlayan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik dalgıçları tarafından sudan çıkarılan ceset tekneye alınarak Arnavutköy İskelesi'ne getirildi.Yüzü tanınmaz haldeUzun süre suda kaldığı için yüzü tanınamaz hale gelen kişinin cebinden çıkan pasaporttan İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu tespit edildi. Sudan çıkarılan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olaya tanık olan Ahmet Alioğlu, “Yaklaşık bir saat önce balıkçılar bir ceset buldular. Polise haber verdiler. Cesedi çıkardılar, tekneye aldılar, şu anda iskelede. Cesedin yüzü tanınmayacak halde, balıklar tarafından parçalanmış" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231218/cehennem-evi-arkadasini-oldurup-strec-filme-sardi-silahla-yaraladigi-kadina-21-gun-tecavuz-etti-1078558921.html

türkiye

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erkek, ceset, deniz, polis, cinayet, intihar, iran