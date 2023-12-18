https://sputniknews.com.tr/20231218/istanbul-bogazinda-oltayla-balik-tutarken-erkek-cesedi-buldu-1078558143.html
İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutarken erkek cesedi buldu
İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutarken erkek cesedi buldu
İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş kıyısında balık tutan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark etti. Yüzü tanınamaz hale gelen kişinin cebinden çıkan pasaporttan... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T07:04+0300
2023-12-18T07:04+0300
2023-12-18T07:50+0300
türkiye
erkek
ceset
deniz
polis
cinayet
intihar
iran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078558227_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00f6c848c7732049b940f1f481150783.jpg
İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutan vatandaşlar Beşiktaş Arnavutköy sahilinde bir erkek cesedi buldu.Olay, saat 20.30 sıralarında Arnavutköy sahilde meydana geldi. İddiaya göre, boğazda balık avlayan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik dalgıçları tarafından sudan çıkarılan ceset tekneye alınarak Arnavutköy İskelesi'ne getirildi.Yüzü tanınmaz haldeUzun süre suda kaldığı için yüzü tanınamaz hale gelen kişinin cebinden çıkan pasaporttan İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu tespit edildi. Sudan çıkarılan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olaya tanık olan Ahmet Alioğlu, “Yaklaşık bir saat önce balıkçılar bir ceset buldular. Polise haber verdiler. Cesedi çıkardılar, tekneye aldılar, şu anda iskelede. Cesedin yüzü tanınmayacak halde, balıklar tarafından parçalanmış" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231218/cehennem-evi-arkadasini-oldurup-strec-filme-sardi-silahla-yaraladigi-kadina-21-gun-tecavuz-etti-1078558921.html
türkiye
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078558227_176:0:1616:1080_1920x0_80_0_0_06ecfabac51ef7267b94be2cc3102e4a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erkek, ceset, deniz, polis, cinayet, intihar, iran
erkek, ceset, deniz, polis, cinayet, intihar, iran
İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutarken erkek cesedi buldu
07:04 18.12.2023 (güncellendi: 07:50 18.12.2023)
İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş kıyısında balık tutan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark etti. Yüzü tanınamaz hale gelen kişinin cebinden çıkan pasaporttan İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu tespit edildi.
İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutan vatandaşlar Beşiktaş Arnavutköy sahilinde bir erkek cesedi buldu.
Olay, saat 20.30 sıralarında Arnavutköy sahilde meydana geldi. İddiaya göre, boğazda balık avlayan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik dalgıçları tarafından sudan çıkarılan ceset tekneye alınarak Arnavutköy İskelesi'ne getirildi.
Uzun süre suda kaldığı için yüzü tanınamaz hale gelen kişinin cebinden çıkan pasaporttan İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu tespit edildi. Sudan çıkarılan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya tanık olan Ahmet Alioğlu, “Yaklaşık bir saat önce balıkçılar bir ceset buldular. Polise haber verdiler. Cesedi çıkardılar, tekneye aldılar, şu anda iskelede. Cesedin yüzü tanınmayacak halde, balıklar tarafından parçalanmış" dedi.