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https://sputniknews.com.tr/20231218/cehennem-evi-arkadasini-oldurup-strec-filme-sardi-silahla-yaraladigi-kadina-21-gun-tecavuz-etti-1078558921.html
Cehennem evi: Arkadaşını öldürüp streç filme sardı, silahla yaraladığı kadına 21 gün tecavüz etti
Cehennem evi: Arkadaşını öldürüp streç filme sardı, silahla yaraladığı kadına 21 gün tecavüz etti
Bursa'da bir kişi sevgilisiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla evine çağırdığı arkadaşını öldürdü. Sevgilisine de 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulunan İlyas... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T07:44+0300
2023-12-18T07:47+0300
yaşam
ilyas sarıkaya
bursa
cinayet
tecavüz
silahlı saldırı
türkiye
polis
uyuşturucu
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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi’nde İlyas Sarıkaya, mahalle arkadaşı olan Recep Özaslan'ı Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı.İddiaya göre uyuşturucu madde etkisi altında olan Sarıkaya, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan’ı tabanca ile vurdu. Sarıkaya, ardından, ağır yaralanan arkadaşına "acı çekmesin" diye iki kez daha ateş etti.Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından sevgilisi F.O.’ya ateş açan Sarıkaya, vücuduna isabet eden 7 kurşunla yaralanan kadına cinsel saldırıda bulundu.Arkadaşı Özaslan’ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine 21 gün boyunca tecavüz etti.Mesaj atarak kurtulduRecep Özaslan’ın cesedinin çürümesi sonucu çıkan koku, komşuları rahatsız edince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri ise silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkartıp sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi.Olay, F.O.'nun, 12 Temmuz’da, Sarıkaya’nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.F.O., annesine yazdığı mesajda, “Odada ceset var. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu para ile kandırıp evden çıkartın. Sonra da beni alın” dedi.F.O.’nun annesi bu mesaj sonrası polise giderek şikayette bulundu. Polis, yaralı haldeki F.O. ile mesajla irtibata geçti. Sarıkaya’yı, F.O.'nun annesinin evinden para alması için eve yönlendirdi. Polis ekipleri, İlyas Sarıkaya'yı etkisiz hale getirilip gözaltına aldı.Eve giden ekipler ağır yaralı haldeki F.O. ve kokmaya başlayan ceset ile karşılaştı. F.O. tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye, Recep Özaslan’ın cesedi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.Sarıkaya tutuklandıEmniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen İlyas Sarıkaya hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı.'Cehennem evi'İddianamede, eşinden ayrılan F.O.’nun, sevgilisi olan İlyas Sarıkaya’nın evine geldiği, gece Demirtaşpaşa Mahallesi’ndeki evine dönmek istediğinde ise Sarıkaya’nın belinden çıkardığı tabanca ile gitmesine izin vermeyerek tehdit ettiği ve uyuşturucu madde kullanmaya zorladığı belirtildi.İlyas Sarıkaya’nın çağırdığı arkadaşı Recep Özaslan’ın da bir süre sonra uyuşturucu maddelerle birlikte eve geldiği ve F.O. ile birlikte uyuşturucu kullanmaya devam ettiğine yer verilen iddianamede, F.O.’nun bir süre sonra kendisinden geçtiği, ayıldığında cep telefonu ve kulaklığının olmadığını fark eden kadına, Sarıkaya tarafından, ağzına silah dayayıp uyuşturucu içirilerek, sabaha kadar cinsel istismara uğradığı kaydedildi.Öldürdüğünü düşündü, yaşadığını görünce 'Sen mucizesin dedi'İddianameye göre sabah uyanan F.O., salonda uyuşturucu kullanmaya devam eden Recep Özaslan ile karşılaştı. Yaklaşık 20 dakika sonra salona gelen Sarıkaya ise sevgilisi ve arkadaşı arasında ilişki olduğunu düşünerek, “Siz ne terane çeviriyorsunuz” dedi. Özaslan’ın, “Birader sen beni bilmiyor musun? Terane yok, inanmıyorsan sık” demesi üzerine Sarıkaya, tabanca ile Özaslan'ı, önce beline ardından da göğsüne ateş ederek öldürdü.Sarıkaya, ardından da F.O.'ya 7 el ateş etti. F.O., kalçası, sol kolu, böbrekleri ve göğsüne isabet eden kurşunla yaralanırken, Sarıkaya, öldüğünü düşündüğü sevgilisinin karşısına geçip uyuşturucu madde kullanmaya devam etti.F.O., 2 saat boyunca 'ölü taklidi' yaparken, Sarıkaya, ölmediğini gördüğü sevgilisine, “Sen hala ölmedin. Artık bir mucizesin" diyerek, sevgi dolu sözler söylemeye başladı. Bunun üzerine ise ağır yaralı kadın, öldürülme korkusuyla hamile olduğunu söyledi.Cesedi 5 gün sonra streç filme sarmışOlay sonrası 5 gün boyunca yaralı olarak yerde yatan ve Recep Özaslan’ın cesediyle aynı odada yaşam mücadelesi veren F.O.’ya defalarca cinsel saldırıda bulunduğuna da iddianamede yer aldı.Sarıkaya’nın, Recep Özaslan’ın cesedini ise öldürdükten 5 gün sonra, önce çarşafa ardından da streç filme sarıp bantlayarak odanın köşesine koyduğu belirtildi.Yaraladığı arkadaşını acı çekmesin diye öldürmüşİddianamede İlyas Sarıkaya’nın ifadesine de yer verildi. Suçunu kabul eden Sarıkaya ifadesinde, F.O. ile Recep Özaslan'ı salonda uygunsuz halde gördüğünü öne sürdü. Önce Recep Özarslan'a daha sonra da sevgilisi F.O.'ya defalarca ateş ettiğini kabul eden Sarıkaya, "F.O. bu süreçten sonra defalarca evde yalnız kaldı. Şayet zorla alıkoyuyor olsaydım, bu zamanları fırsat bilip kaçabilirdi. F.O., cesedin ortadan kaldırılması için bana yardım edeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.6 ayrı suçtan davaHazırlanan iddianame sonrası İlyas Sarıkaya hakkında, 'kasten öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma', 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Sarıkaya'nın yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde ileriki günlerde başlanacak.
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ilyas sarıkaya, bursa, cinayet, tecavüz, silahlı saldırı, türkiye, polis, uyuşturucu
ilyas sarıkaya, bursa, cinayet, tecavüz, silahlı saldırı, türkiye, polis, uyuşturucu

Cehennem evi: Arkadaşını öldürüp streç filme sardı, silahla yaraladığı kadına 21 gün tecavüz etti

07:44 18.12.2023 (güncellendi: 07:47 18.12.2023)
© İHAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
© İHA
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Bursa'da bir kişi sevgilisiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla evine çağırdığı arkadaşını öldürdü. Sevgilisine de 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulunan İlyas Sarıkaya, polisler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi’nde İlyas Sarıkaya, mahalle arkadaşı olan Recep Özaslan'ı Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı.

İddiaya göre uyuşturucu madde etkisi altında olan Sarıkaya, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan’ı tabanca ile vurdu. Sarıkaya, ardından, ağır yaralanan arkadaşına "acı çekmesin" diye iki kez daha ateş etti.
Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından sevgilisi F.O.’ya ateş açan Sarıkaya, vücuduna isabet eden 7 kurşunla yaralanan kadına cinsel saldırıda bulundu.
Arkadaşı Özaslan’ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine 21 gün boyunca tecavüz etti.

Mesaj atarak kurtuldu

Recep Özaslan’ın cesedinin çürümesi sonucu çıkan koku, komşuları rahatsız edince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri ise silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkartıp sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi.

Olay, F.O.'nun, 12 Temmuz’da, Sarıkaya’nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.

F.O., annesine yazdığı mesajda, “Odada ceset var. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu para ile kandırıp evden çıkartın. Sonra da beni alın” dedi.
F.O.’nun annesi bu mesaj sonrası polise giderek şikayette bulundu. Polis, yaralı haldeki F.O. ile mesajla irtibata geçti. Sarıkaya’yı, F.O.'nun annesinin evinden para alması için eve yönlendirdi. Polis ekipleri, İlyas Sarıkaya'yı etkisiz hale getirilip gözaltına aldı.

Eve giden ekipler ağır yaralı haldeki F.O. ve kokmaya başlayan ceset ile karşılaştı. F.O. tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye, Recep Özaslan’ın cesedi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Sarıkaya tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen İlyas Sarıkaya hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

'Cehennem evi'

İddianamede, eşinden ayrılan F.O.’nun, sevgilisi olan İlyas Sarıkaya’nın evine geldiği, gece Demirtaşpaşa Mahallesi’ndeki evine dönmek istediğinde ise Sarıkaya’nın belinden çıkardığı tabanca ile gitmesine izin vermeyerek tehdit ettiği ve uyuşturucu madde kullanmaya zorladığı belirtildi.

İlyas Sarıkaya’nın çağırdığı arkadaşı Recep Özaslan’ın da bir süre sonra uyuşturucu maddelerle birlikte eve geldiği ve F.O. ile birlikte uyuşturucu kullanmaya devam ettiğine yer verilen iddianamede, F.O.’nun bir süre sonra kendisinden geçtiği, ayıldığında cep telefonu ve kulaklığının olmadığını fark eden kadına, Sarıkaya tarafından, ağzına silah dayayıp uyuşturucu içirilerek, sabaha kadar cinsel istismara uğradığı kaydedildi.

Öldürdüğünü düşündü, yaşadığını görünce 'Sen mucizesin dedi'

İddianameye göre sabah uyanan F.O., salonda uyuşturucu kullanmaya devam eden Recep Özaslan ile karşılaştı. Yaklaşık 20 dakika sonra salona gelen Sarıkaya ise sevgilisi ve arkadaşı arasında ilişki olduğunu düşünerek, “Siz ne terane çeviriyorsunuz” dedi. Özaslan’ın, “Birader sen beni bilmiyor musun? Terane yok, inanmıyorsan sık” demesi üzerine Sarıkaya, tabanca ile Özaslan'ı, önce beline ardından da göğsüne ateş ederek öldürdü.

Sarıkaya, ardından da F.O.'ya 7 el ateş etti. F.O., kalçası, sol kolu, böbrekleri ve göğsüne isabet eden kurşunla yaralanırken, Sarıkaya, öldüğünü düşündüğü sevgilisinin karşısına geçip uyuşturucu madde kullanmaya devam etti.

F.O., 2 saat boyunca 'ölü taklidi' yaparken, Sarıkaya, ölmediğini gördüğü sevgilisine, “Sen hala ölmedin. Artık bir mucizesin" diyerek, sevgi dolu sözler söylemeye başladı. Bunun üzerine ise ağır yaralı kadın, öldürülme korkusuyla hamile olduğunu söyledi.

Cesedi 5 gün sonra streç filme sarmış

Olay sonrası 5 gün boyunca yaralı olarak yerde yatan ve Recep Özaslan’ın cesediyle aynı odada yaşam mücadelesi veren F.O.’ya defalarca cinsel saldırıda bulunduğuna da iddianamede yer aldı.

Sarıkaya’nın, Recep Özaslan’ın cesedini ise öldürdükten 5 gün sonra, önce çarşafa ardından da streç filme sarıp bantlayarak odanın köşesine koyduğu belirtildi.

Yaraladığı arkadaşını acı çekmesin diye öldürmüş

İddianamede İlyas Sarıkaya’nın ifadesine de yer verildi. Suçunu kabul eden Sarıkaya ifadesinde, F.O. ile Recep Özaslan'ı salonda uygunsuz halde gördüğünü öne sürdü. Önce Recep Özarslan'a daha sonra da sevgilisi F.O.'ya defalarca ateş ettiğini kabul eden Sarıkaya, "F.O. bu süreçten sonra defalarca evde yalnız kaldı. Şayet zorla alıkoyuyor olsaydım, bu zamanları fırsat bilip kaçabilirdi. F.O., cesedin ortadan kaldırılması için bana yardım edeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

6 ayrı suçtan dava

Hazırlanan iddianame sonrası İlyas Sarıkaya hakkında, 'kasten öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma', 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sarıkaya'nın yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde ileriki günlerde başlanacak.
İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutarken erkek cesedi buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
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İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutarken erkek cesedi buldu
07:04
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