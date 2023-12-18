https://sputniknews.com.tr/20231218/imamoglundan-es-baskanlik-sorusuna-yanit-kulagim-duymuyor-1078575033.html

İmamoğlu'ndan 'eş başkanlık' sorusuna yanıt: 'Kulağım duymuyor'

İmamoğlu'ndan 'eş başkanlık' sorusuna yanıt: 'Kulağım duymuyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'den kendisine "CHP Eş Başkanı" şeklinde yakıştırmalar yapıldığının sorulması üzerine... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T14:25+0300

2023-12-18T14:25+0300

2023-12-18T14:25+0300

politika

ekrem imamoğlu

chp

özgür özel

chp genel merkezi

chp genel başkanlığı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin Saraçhane'deki binasının meclis salonunda düzenlenen "Gençlik Meclisi ile Buluşma" programına katıldı.Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan ile beraber 5 meclis üyesinin partilerinden istifasına ilişkin soru üzerine, "Her ne kadar ittifakımız olsa da bir siyasi partinin kendi iç meselesine ne yorum yaparım ne müdahil olurum. Sadece eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Şu anda bende uyandırdığı tek his bu. Keşke olmasa, keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa." diye konuştu.İmamoğlu, İYİ Parti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisi açısından son yıllarda çok özel kararlara ve başarılara imza atmış bir siyasi parti olduğunu söyledi."Umarım kendi içlerinde sağlıklı bir süreci sulh içerisinde bir süreci yaşarlar, yaşatırlar." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:'Kulağım kötü sesleri duymuyor'İmamoğlu, bir basın mensubunun İYİ Parti'den kendisine "CHP Eş Başkanı" şeklinde yakıştırmalar yapıldığını aktarması üzerine, "Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor. Kötü sözleri de duymuyor." ifadelerini kullandı.'Her partisinin İstanbul adayına saygı duyuyorum'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yapılan temayül yoklamasıyla ilgili soru üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231218/baris-terkoglu-ozgur-ozel-ocalanin-bilegerisinde-1078568636.html

chp genel başkanlığı

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ekrem imamoğlu, chp, özgür özel, chp genel merkezi, chp genel başkanlığı