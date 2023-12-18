https://sputniknews.com.tr/20231218/hububat-ihracatcilari-birligi-baskani-tayci-ilk-11-ayda-hububat-ihracati-yuzde-16-artti-1078565148.html

Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı Taycı: İlk 11 ayda hububat ihracatı yüzde 16 arttı

Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı Taycı: İlk 11 ayda hububat ihracatı yüzde 16 arttı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı 11 aylık hububat ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T11:48+0300

2023-12-18T11:48+0300

2023-12-18T11:48+0300

ekonomi

hububat

hububat ve ticaret merkezi

tarım

rusya

irak

ihracat

ihracat hacmi

ticaret

buğday

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İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) kasım ayı ve 2023 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre İHBİR’in kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artışla 327,8 milyon dolara ulaşırken, hububat sektörünün Türkiye geneli kasım ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 11,2 artışla 1 milyar 193 milyon dolara yükseldi. Hububat sektörünün Türkiye geneli Ocak-Kasım ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 11,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, İHBİR'in Ocak-Kasım ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16 artışla 3,3 milyar dolara ulaştı.En fazla ihracat Irak'a yapıldıTürkiye geneli hububat ve bakliyat sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler; Irak, İran ve ABD olurken, İHBİR'de ise en fazla ihracat; Irak, ABD, Almanya, İsrail ve İngiltere’ye yapıldı. Bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk üç ürün ise ekmeklik ve kızıl buğday unu ve ayçiçeği tohumu yağı oldu.‘Yılı yaklaşık 14 milyar dolarlık bir ihracat ile kapatacağız’Açıklanan rakamları değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, "Yılı yaklaşık 14 milyar dolarlık bir ihracat ile kapatacağız. Aralık ayı itibariyle özellikle İHBİR olarak önceki aylara göre ihracat rakamlarımızın biraz daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Özellikle Avrupa’daki kotaların 31 Aralık itibariyle başlayacak olmasından dolayı hububat, bakliyat ve şekerli mamuller tarafında daha önceden stoklanmakta olan ürünlerin özellikle aralık ayı itibariyle sevk edilecek olması aralık ayının yılın en zirve aylarından bir tanesi olacağını gösteriyor. Yıla başlarken hedefimiz 15 milyar dolardı. Fakat şubat ayında gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi niteliğindeki depremin etkisini uzun süre hissetmemiz fabrikaların rahat çalışamaması, lojistiğin gerçekleşememesi, limanların doğru düzgün çalışamamasından dolayı bir kaybımız oldu. Hedefimiz 2024 yılı itibariyle bu eksiğimizi kapatmak" değerlendirmesinde bulundu.‘Rusya ile ticaret artacak’Hububat bakliyat sektörü olarak ABD kıtasını merceklerine aldığını belirten Taycı, "Afrika'da birçok heyet düzenlendi ama en son katıldığımız Moritanya ve Senegal heyetlerimiz de oldukça başarılı geçti. Afrika'da hala çok fırsatın olduğunu görüyoruz. Özellikle de tarım alanında, hububat bakliyat alanında ciddi fırsatların, imkanların olduğunu görüyoruz. Bu manada Afrika’yla olan görüşmelerimiz ve yoğun ilgimiz de hala devam etmekte. Rusya'yla da halihazırda zaten ticaretimiz devam ediyor. Hem hububatta hem bakliyatta hem ithalatımız hem ihracatımız devam etmekte. Bu ihracatımızın, bu ticaretimizin daha da büyüyeceğini planlamaktayız." dedi.

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