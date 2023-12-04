https://sputniknews.com.tr/20231204/rusyanin-afrika-ulkelerine-tahil-tedariki-1078066317.html
Rusya'nın Afrika ülkelerine tahıl tedariki
Rusya'nın Afrika ülkelerine tahıl tedariki
Rusya'dan 25 bin ton insani buğday taşıyan gemi geçen perşembe günü Somali'ye ulaştı. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T18:38+0300
2023-12-04T18:38+0300
2023-12-04T18:38+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrıca Burkina Faso, Zimbabwe, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Eritre'ye ücretsiz tahıl gönderme sözü verdi. Rusya'nın Afrika ülkelerine tahıl tedariki girişimine ilişkin ayrıntılar, Sputnik'in infografiğinde.
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rusya, afrika, tahıl, vladimir putin, инфографика
rusya, afrika, tahıl, vladimir putin, инфографика
Rusya'nın Afrika ülkelerine tahıl tedariki
Rusya'dan 25 bin ton insani buğday taşıyan gemi geçen perşembe günü Somali'ye ulaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrıca Burkina Faso, Zimbabwe, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Eritre'ye ücretsiz tahıl gönderme sözü verdi. Rusya'nın Afrika ülkelerine tahıl tedariki girişimine ilişkin ayrıntılar, Sputnik'in infografiğinde.