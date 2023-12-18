https://sputniknews.com.tr/20231218/galatasarayin-avrupa-ligi-play-off-turu-rakibi-belli-oldu-1078577917.html

Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turu rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turu rakibi belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Sparta Prag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nden katıldığı için turun ilk ayağı... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

rakip

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için mücadele edeceği play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda grup maçlarının ardından play-off turu kura çekimi yapıldı.Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Galatasaray, kurada Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

https://sputniknews.com.tr/20231218/uefa-sampiyonlar-liginde-son-16-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1078577185.html

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