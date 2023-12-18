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Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turu rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turu rakibi belli oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Sparta Prag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nden katıldığı için turun ilk ayağı... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T15:32+0300
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spor
galatasaray
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için mücadele edeceği play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda grup maçlarının ardından play-off turu kura çekimi yapıldı.Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Galatasaray, kurada Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.
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galatasaray'ın avrupa ligi play-off turu rakibi belli oldu,galatasaray avrupa ligi,galatasaray maçı
galatasaray'ın avrupa ligi play-off turu rakibi belli oldu,galatasaray avrupa ligi,galatasaray maçı

Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turu rakibi belli oldu

15:32 18.12.2023 (güncellendi: 15:38 18.12.2023)
© AAGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
© AA
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Sparta Prag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nden katıldığı için turun ilk ayağı İstanbul'da oynanacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için mücadele edeceği play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda grup maçlarının ardından play-off turu kura çekimi yapıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Galatasaray, kurada Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
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