Dolar kaç TL oldu?

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ABD’li emekli yarbay: Rusya’nın imkanları ABD ve Ukrayna’yı müzakereye zorlayabilir
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GLONASS uzmanı İonin: Türkiye, hızla uydu üretmek için yeteri kadar teknolojilere sahip
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Rusya’da Google’a para cezası
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09:44
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ABD’den ‘Ukrayna’ iddiası: Bakteriler Avrupa’ya taşınıyor
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‘ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek artık pamuk ipliğine bağlı’
10:20
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Filistin kökenli İngiliz doktor: ‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı’
10:29
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Batı basını: NATO, Ukrayna'nın artık Batı'nın ilgi odağı olmadığını itiraf etti
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Filistin’den Rusya'ya teşekkür
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Elon Musk'tan Kiev'e: ‘Sonsuza dek kaybetti’
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ABD başkan adayı Rectenwald: ‘Donbass, Rus toprağı olarak kalacak’
11:33
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Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Zelenskiy'in yerine düşündüğü isimleri açıkladı
11:42
2 dk
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Macaristan: ‘Ukrayna'yla üyelik müzakeresi başlatması sorumsuzca bir adım olur’
11:51
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‘BRICS, G7'yi geride bıraktı ve yeni bir küresel ekonomik düzen kurabilir’
12:14
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İtalya: ‘Ukrayna'nın AB üyeliği kısa sürede gerçekleşmeyecek’
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Rusya Dışişleri: ‘ABD'nin Moskova'yı zorlayacağı yönündeki iddialar ‘saçma’
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Filistinli Bakan: ‘ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor’
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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Dolar kaç TL oldu?
Dolar kaç TL oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,02 liradan, euro 31,6440 liradan haftaya başladı. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 29.02 liradan alınan dolar, 28,9980 liradan satılıyor. 31,6420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,6440 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 29,0460 lira, avronun satış fiyatı ise 31,7110 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 887 lira, çeyrek altın 3 bin 57 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 192 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 22 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.993 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.28 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.28 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 41.196 dolar seviyesinde seyrediyor.
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Dolar kaç TL oldu?

09:31 18.12.2023
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,02 liradan, euro 31,6440 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 29.02 liradan alınan dolar, 28,9980 liradan satılıyor. 31,6420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,6440 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 29,0460 lira, avronun satış fiyatı ise 31,7110 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 887 lira, çeyrek altın 3 bin 57 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 192 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 22 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.993 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 77.28 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.28 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

En yaygın kripto para birimi Bitcoin 41.196 dolar seviyesinde seyrediyor.
ABD dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
EKONOMİ
Dolar kaç TL oldu?
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