https://sputniknews.com.tr/20231218/dolar-kac-tl-oldu-1078561671.html
Dolar kaç TL oldu?
Dolar kaç TL oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,02 liradan, euro 31,6440 liradan haftaya başladı. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T09:31+0300
2023-12-18T09:31+0300
2023-12-18T09:31+0300
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Serbest piyasada 29.02 liradan alınan dolar, 28,9980 liradan satılıyor. 31,6420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,6440 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 29,0460 lira, avronun satış fiyatı ise 31,7110 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 887 lira, çeyrek altın 3 bin 57 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 192 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 22 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.993 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.28 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.28 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 41.196 dolar seviyesinde seyrediyor.
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Dolar kaç TL oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,02 liradan, euro 31,6440 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 29.02 liradan alınan dolar, 28,9980 liradan satılıyor. 31,6420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,6440 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 29,0460 lira, avronun satış fiyatı ise 31,7110 lira olmuştu.
Gram altın bin 887 lira, çeyrek altın 3 bin 57 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 192 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 22 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.993 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 77.28 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.28 dolardan işlem görüyor.
En yaygın kripto para birimi Bitcoin 41.196 dolar seviyesinde seyrediyor.