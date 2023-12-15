https://sputniknews.com.tr/20231215/dolar-kac-tl-oldu-1078487277.html

Dolar kaç TL oldu?

Dolar kaç TL oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 29,0440 liradan, euro 31.9020 liradan güne başladı. Gram altın ise yeniden bin 900 liranın üzerine çıktı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T10:06+0300

2023-12-15T10:06+0300

2023-12-15T10:13+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

gram altın

bitcoin

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Serbest piyasada 29,0420 liradan alınan dolar, 29,0440 liradan satılıyor. 31.9000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31.9020 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,9750 lira, euronun satış fiyatı ise 31,9160 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 902 lira, çeyrek altın 3 bin 81 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 285 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 36 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.813 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.01 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.01 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 42.621 dolar seviyesinde seyrediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231214/dolar-kac-tl-oldu-1078447712.html

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