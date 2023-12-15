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NYT: ‘ABD, yeni strateji geliştirmesi için Ukrayna'ya bir general gönderecek’
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ABD basını: 'Ukrayna, ABD’den gerçek dışı beklentilere sahip’
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Fransız gazetesi: ‘Putin, uluslararası arenaya muzaffer bir şekilde döndü’
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ABD medyası: Ukrayna ordusunun seçkin tugayı çöküşün eşiğinde
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ABD Temsilciler Meclisi Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı kabul ett
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EKONOMİ
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Dolar kaç TL oldu?
Dolar kaç TL oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 29,0440 liradan, euro 31.9020 liradan güne başladı. Gram altın ise yeniden bin 900 liranın üzerine çıktı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 29,0420 liradan alınan dolar, 29,0440 liradan satılıyor. 31.9000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31.9020 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,9750 lira, euronun satış fiyatı ise 31,9160 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 902 lira, çeyrek altın 3 bin 81 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 285 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 36 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.813 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.01 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.01 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 42.621 dolar seviyesinde seyrediyor.
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Dolar kaç TL oldu?

10:06 15.12.2023 (güncellendi: 10:13 15.12.2023)
© AAABD dolar
ABD dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,0440 liradan, euro 31.9020 liradan güne başladı. Gram altın ise yeniden bin 900 liranın üzerine çıktı.
Serbest piyasada 29,0420 liradan alınan dolar, 29,0440 liradan satılıyor. 31.9000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31.9020 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,9750 lira, euronun satış fiyatı ise 31,9160 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 902 lira, çeyrek altın 3 bin 81 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 285 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 36 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.813 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 77.01 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.01 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

En yaygın kripto para birimi Bitcoin 42.621 dolar seviyesinde seyrediyor.
dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
EKONOMİ
Dolar kaç TL oldu?
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