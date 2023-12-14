https://sputniknews.com.tr/20231214/dolar-kac-tl-oldu-1078447712.html

Dolar kaç TL oldu?

Dolar kaç TL oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 29,0140 liradan, euro 31,6100 liradan güne başladı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T09:54+0300

2023-12-14T09:54+0300

2023-12-14T09:54+0300

ekonomi

dolar

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bitcoin

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Serbest piyasada 29,0120 liradan alınan dolar, 29,0140 liradan satılıyor. 31,6080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,6100 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,0580 lira, euronun satış fiyatı ise 31,3600 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 898 lira, çeyrek altın 3 bin 73 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 252 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 34 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.529 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 74.72 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.72 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 42.939 dolar seviyesinde seyrediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231213/dolar-kac-tl-oldu-1078396456.html

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