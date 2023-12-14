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SON DAKİKA | Bakan Şimşek: Bu sene bazı vergilerde artışa gittik, seneye olmayacak
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231214/dolar-kac-tl-oldu-1078447712.html
Dolar kaç TL oldu?
Dolar kaç TL oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 29,0140 liradan, euro 31,6100 liradan güne başladı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 29,0120 liradan alınan dolar, 29,0140 liradan satılıyor. 31,6080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,6100 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,0580 lira, euronun satış fiyatı ise 31,3600 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 898 lira, çeyrek altın 3 bin 73 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 252 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 34 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.529 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 74.72 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.72 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 42.939 dolar seviyesinde seyrediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231213/dolar-kac-tl-oldu-1078396456.html
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Dolar kaç TL oldu?

09:54 14.12.2023
© AAdolar
dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,0140 liradan, euro 31,6100 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,0120 liradan alınan dolar, 29,0140 liradan satılıyor. 31,6080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,6100 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,0580 lira, euronun satış fiyatı ise 31,3600 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 898 lira, çeyrek altın 3 bin 73 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 252 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 34 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.529 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 74.72 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.72 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

En yaygın kripto para birimi Bitcoin 42.939 dolar seviyesinde seyrediyor.
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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Dolar kaç TL oldu?
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