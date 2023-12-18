https://sputniknews.com.tr/20231218/bideni-korkutan-kaza-hizla-gelen-arac-konvoyun-icine-daldi-1078572253.html

Biden'ı korkutan kaza: Hızla gelen araç konvoyun içine daldı

Biden'ı korkutan kaza: Hızla gelen araç konvoyun içine daldı

Delaware eyaletindeki bir etkinliğe katılan ABD Başkanı Joe Biden'ın koruma aracına bir otomobil çarptı. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T13:33+0300

2023-12-18T13:33+0300

2023-12-18T13:33+0300

dünya

joe biden

kaza

konvoy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078572800_44:0:1566:856_1920x0_80_0_0_414dcee643360eb8274eda93ae96565f.png

ABD’nin Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde ABD Başkanı Joe Biden’ın kampanya merkezinden ayrıldığı sırada yaşanan kaza paniğe neden oldu. Dün yerel saatle 20.09 sıralarında Biden’ın konvoyunda yer alan gizli servise ait SUV araca bir otomobil çarptı. Biden’ın bulunduğu noktaya yaklaşık 40 metre uzaklıktaki kavşakta meydana gelen kazanın ardından, güvenlik görevlileri ABD Başkanı'nı araca bindirip hızla bölgeden uzaklaştı.Beyaz Saray yetkilisi tarafından basına yapılan açıklamada, ABD Başkanı ve eşi Jill Biden’ın durumunun iyi olduğu ifade edildi. Gizli Servis Sözcüsü Steve Kopek ise yaptığı açıklamada olayın planlanmış bir eylem olmadığını belirterek, konvoyun olaysız bir şekilde bölgeden ayrıldığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231214/cumhurbaskani-erdogan-biden-ile-gorustu-1078481220.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Biden'ı korkutan kaza: Hızla gelen araç konvoyun içine daldı Biden'ı korkutan kaza: Hızla gelen araç konvoyun içine daldı 2023-12-18T13:33+0300 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, kaza, konvoy