https://sputniknews.com.tr/20231218/bideni-korkutan-kaza-hizla-gelen-arac-konvoyun-icine-daldi-1078572253.html
Biden'ı korkutan kaza: Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
Biden'ı korkutan kaza: Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
Delaware eyaletindeki bir etkinliğe katılan ABD Başkanı Joe Biden'ın koruma aracına bir otomobil çarptı. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T13:33+0300
2023-12-18T13:33+0300
2023-12-18T13:33+0300
dünya
joe biden
kaza
konvoy
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ABD’nin Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde ABD Başkanı Joe Biden’ın kampanya merkezinden ayrıldığı sırada yaşanan kaza paniğe neden oldu. Dün yerel saatle 20.09 sıralarında Biden’ın konvoyunda yer alan gizli servise ait SUV araca bir otomobil çarptı. Biden’ın bulunduğu noktaya yaklaşık 40 metre uzaklıktaki kavşakta meydana gelen kazanın ardından, güvenlik görevlileri ABD Başkanı'nı araca bindirip hızla bölgeden uzaklaştı.Beyaz Saray yetkilisi tarafından basına yapılan açıklamada, ABD Başkanı ve eşi Jill Biden’ın durumunun iyi olduğu ifade edildi. Gizli Servis Sözcüsü Steve Kopek ise yaptığı açıklamada olayın planlanmış bir eylem olmadığını belirterek, konvoyun olaysız bir şekilde bölgeden ayrıldığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231214/cumhurbaskani-erdogan-biden-ile-gorustu-1078481220.html
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Biden'ı korkutan kaza: Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
Biden'ı korkutan kaza: Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
2023-12-18T13:33+0300
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joe biden, kaza, konvoy
Biden'ı korkutan kaza: Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
Delaware eyaletindeki bir etkinliğe katılan ABD Başkanı Joe Biden'ın koruma aracına bir otomobil çarptı.
ABD’nin Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde ABD Başkanı Joe Biden’ın kampanya merkezinden ayrıldığı sırada yaşanan kaza paniğe neden oldu. Dün yerel saatle 20.09 sıralarında Biden’ın konvoyunda yer alan gizli servise ait SUV araca bir otomobil çarptı. Biden’ın bulunduğu noktaya yaklaşık 40 metre uzaklıktaki kavşakta meydana gelen kazanın ardından, güvenlik görevlileri ABD Başkanı'nı araca bindirip hızla bölgeden uzaklaştı.
Beyaz Saray yetkilisi tarafından basına yapılan açıklamada, ABD Başkanı ve eşi Jill Biden’ın durumunun iyi olduğu ifade edildi. Gizli Servis Sözcüsü Steve Kopek ise yaptığı açıklamada olayın planlanmış bir eylem olmadığını belirterek, konvoyun olaysız bir şekilde bölgeden ayrıldığını söyledi.