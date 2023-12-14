https://sputniknews.com.tr/20231214/cumhurbaskani-erdogan-biden-ile-gorustu-1078481220.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Erdoğan, Biden'a, Gazze'deki insanlık dramına 'dur' denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T21:17+0300
2023-12-14T21:17+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
21:17 14.12.2023 (güncellendi: 21:21 14.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Erdoğan, Biden'a, Gazze'deki insanlık dramına 'dur' denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızla sağlayabileceğini söyledi.