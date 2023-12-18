https://sputniknews.com.tr/20231218/berlinde-ciftciler-traktorlerle-brandeburg-kapisina-dayanarak-hukumeti-tehdit-etti--1078564034.html
Berlin'de çiftçiler traktörlerle Brandeburg kapısına dayanarak hükümeti tehdit etti
Berlin'de çiftçiler traktörlerle Brandeburg kapısına dayanarak hükümeti tehdit etti
Berlin'de çiftçiler traktörlerle Brandeburg kapısında eylem gerçekleştirdi. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T11:03+0300
2023-12-18T11:03+0300
2023-12-18T11:08+0300
dünya
almanya
protesto
enerji
sübvansiyon
vergi
eylem
çiftçi
traktör
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Almanya'da enflasyonun yanında artan enerji fiyatları nedeniyle çiftçiler protestoya çıktı. Çiftçiye sübvansiyonların devam etmesi ve vergilerin düşürülmesi talebiyle eylemler gerçekleştiren çiftçiler aksi taktirde iflas edeceklerini belirtti. Almanya Başbakanı Scholz'a Noel'e kadar süre veren çiftçiler, eylemleri sonuç bulmazsa Noel arifesinde Almanya'nın başkentinde trafiği tamamen felç ederek yetkililere 'yeni yıl süprizi' yapmakla tehdit ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231209/rusyaya-yaptirim-uygulayan-almanya-yuksek-enerji-fiyatlarindan-dolayi-yine-rusyayi-sucladi--1078257489.html
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almanya, protesto, enerji, sübvansiyon, vergi, eylem, çiftçi, traktör
almanya, protesto, enerji, sübvansiyon, vergi, eylem, çiftçi, traktör
Berlin'de çiftçiler traktörlerle Brandeburg kapısına dayanarak hükümeti tehdit etti
11:03 18.12.2023 (güncellendi: 11:08 18.12.2023)
Berlin'de çiftçiler traktörlerle Brandeburg kapısında eylem gerçekleştirdi.
Almanya'da enflasyonun yanında artan enerji fiyatları nedeniyle çiftçiler protestoya çıktı. Çiftçiye sübvansiyonların devam etmesi ve vergilerin düşürülmesi talebiyle eylemler gerçekleştiren çiftçiler aksi taktirde iflas edeceklerini belirtti.
Almanya Başbakanı Scholz'a Noel'e kadar süre veren çiftçiler, eylemleri sonuç bulmazsa Noel arifesinde Almanya'nın başkentinde trafiği tamamen felç ederek yetkililere 'yeni yıl süprizi' yapmakla tehdit ediyor.