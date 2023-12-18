https://sputniknews.com.tr/20231218/asgari-ucret-tespit-komisyonu-ikinci-kez-toplandi-1078573558.html

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 13.30'da toplandı. Milyonlarca asgari ücretliyi ve dolaylı olarak da diğer tüm çalışanları ilgilendiren toplantı... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T13:36+0300

2023-12-18T13:36+0300

2023-12-18T13:42+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari geçim

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

2024

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Türkiye asgari ücretin ne kadar olacağına odaklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplandı.Bugünkü toplantıda pazarlığa konu olacak temel ekonomik veriler masaya yatırılması bekleniyor.Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'yla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu'nun temsilcileri ekonomik verileri paylaşacak.Sunumlar yapıldıktan sonra ücret için pazarlıklar da başlamış olacak.

https://sputniknews.com.tr/20231218/asgari-ucrette-2-toplanti-zam-orani-ne-kadar-olacak-masada-hangi-formuller-konusuluyor-1078558685.html

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asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, 2024