https://sputniknews.com.tr/20231218/asgari-ucret-tespit-komisyonu-ikinci-kez-toplandi-1078573558.html
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 13.30'da toplandı. Milyonlarca asgari ücretliyi ve dolaylı olarak da diğer tüm çalışanları ilgilendiren toplantı... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T13:36+0300
2023-12-18T13:36+0300
2023-12-18T13:42+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari geçim
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret 2023
2024
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Türkiye asgari ücretin ne kadar olacağına odaklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplandı.Bugünkü toplantıda pazarlığa konu olacak temel ekonomik veriler masaya yatırılması bekleniyor.Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'yla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu'nun temsilcileri ekonomik verileri paylaşacak.Sunumlar yapıldıktan sonra ücret için pazarlıklar da başlamış olacak.
https://sputniknews.com.tr/20231218/asgari-ucrette-2-toplanti-zam-orani-ne-kadar-olacak-masada-hangi-formuller-konusuluyor-1078558685.html
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asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, 2024
asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, 2024
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
13:36 18.12.2023 (güncellendi: 13:42 18.12.2023)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 13.30'da toplandı. Milyonlarca asgari ücretliyi ve dolaylı olarak da diğer tüm çalışanları ilgilendiren toplantı merakla takip edilecek.
Türkiye asgari ücretin
ne kadar olacağına odaklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu
bugün ikinci kez toplandı.
Bugünkü toplantıda pazarlığa konu olacak temel ekonomik veriler masaya yatırılması bekleniyor.
Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'yla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu'nun temsilcileri ekonomik verileri paylaşacak.
Sunumlar yapıldıktan sonra ücret için pazarlıklar da başlamış olacak.