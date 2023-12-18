https://sputniknews.com.tr/20231218/asgari-ucrette-2-toplanti-zam-orani-ne-kadar-olacak-masada-hangi-formuller-konusuluyor-1078558685.html

Asgari ücrette 2. toplantı: Zam oranı ne kadar olacak, masada hangi formüller konuşuluyor?

Asgari ücrette 2. toplantı: Zam oranı ne kadar olacak, masada hangi formüller konuşuluyor?

Milyonların merakla izlediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün yapacak. Bu yıl tek asgari ücret belirlenecek olması beklentileri... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T07:27+0300

2023-12-18T07:27+0300

2023-12-18T07:27+0300

ekonomi

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yüksek maaş

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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.Bugün 2. toplantı yapılacakAsgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından bugün ikinci kez toplanacak. Bugün ikinci randevuda Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçinme endekslerinin ele alınması planlanıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan komisyonun ilk toplantısında "Asgari ücretin ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız" demişti.Hangi rakamlar konuşuluyor?Asgari ücret, bir işçi için aylık vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net rakamlar ise şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20231215/her-meslege-ayri-asgari-ucret-gundemde-bolgeye-gore-farkli-maas-odemesi-olur-mu-1078484804.html

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