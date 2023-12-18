https://sputniknews.com.tr/20231218/arastirma-sosyal-medya-kullanimini-gunluk-30-dakika-azaltmak-isten-atilma-korkusunu-azaltiyor-1078578649.html

Araştırma: Sosyal medya kullanımını günlük 30 dakika azaltmak, işten atılma korkusunu azaltıyor

Araştırma: Sosyal medya kullanımını günlük 30 dakika azaltmak, işten atılma korkusunu azaltıyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, sosyal medya kullanımını günlük 30 dakika azaltmanın zihin sağlığını ve iş tatminini önemli ölçüde geliştirdiğini ortaya... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T15:48+0300

2023-12-18T15:48+0300

2023-12-18T15:48+0300

yaşam

araştırma

sosyal medya

sosyal medya bağımlılığı

iş

kovulma

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Ruhr Üniversitesi ve Almanya Zihin Sağlığı Merkezi tarafından yapılan araştırmada, sosyal medya kullanımının zihin sağlığı ve iş performansı üzerindeki etkisi incelendi.'Behaviour and Information Technology' isimli dergide yayımlanan araştırma kapsamında hepsi çalışan 166 katılımcı 2 gruba ayrıldı.Gruplara araştırmadan önce, iş yükü, iş memnuniyeti, işlerine bağlılık, zihin sağlığı, stres seviyesi, kovulma korkusu gibi konularda anket uygulandı.Birinci grup günlük sosyal medya alışkanlıklarına devam ederken, ikinci grup 1 hafta boyunca günlük sosyal medya kullanımını 30'ar dakika azalttı.'İşten kovulma korkusu azalıyor'Araştırma sonucunda, 2. gruptaki kişilerin çok çalışma duygusunda ve işten kovulma korkusunda azalma görünürken, zihinsel olarak kendilerini daha iyi hissettikleri ve işe daha çok odaklanarak işlerinden daha çok tatmin olduğu tespit edildi.Araştırmanın yazarlarından Ruhr Üniversitesinden Doçent Dr. Julia Brailovskaia, araştırmanın sonucunu "Beynimiz, özellikle elimizdeki işten başka bir yere dikkatimizi çeken sürekli dikkat dağılmalarıyla başa çıkmak için mücadele veriyor. Sosyal medyalarını kontrol etmek için işlerini sürekli yarıda bırakan kişiler daha çok zorlanıyor." şeklinde yorumladı.

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araştırma, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı, iş, kovulma