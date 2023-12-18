https://sputniknews.com.tr/20231218/akbasoglu-asgari-ucrette-alim-gucunu-artiracak-bir-rakam-ortaya-koyacagiz-1078571404.html

Akbaşoğlu: Asgari ücrette alım gücünü artıracak bir rakam ortaya koyacağız

Akbaşoğlu: Asgari ücrette alım gücünü artıracak bir rakam ortaya koyacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, alım gücünün artırılacağı asgari ücret rakamının ortaya konacağını ifade ederek, "Ocak başında ortaya... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T12:35+0300

2023-12-18T12:35+0300

2023-12-18T12:35+0300

ekonomi

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emekli

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini, alım gücünün artırılacağı asgari ücret rakamının ortaya konacağını ifade ederek, "Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak" dedi.Akbaşoğlu, asgari ücret görüşmelerinin sürdüğünü hatırlattı.Bugüne kadar çalışanları enflasyona ezdirmediklerini ve ezdirmeyeceklerini ifade eden Akbaşoğlu, alım gücünün artırılması ve yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla bütçe imkanları zorlanarak her türlü çalışmanın ortaya konulduğunu söyledi.'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz'Akbaşoğlu, "Asgari ücrette, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız. 2024'e girerken çalışanlarımızın da yüzlerini güldürmek istiyoruz. Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak" diye konuştu.Orta Vadeli Programla enflasyonun "tek rakama" indirilmesi için çalışıldığını vurgulayan Akbaşoğlu, petrol ve doğal gaz alanlarındaki adımların hızlandırıldığını, bunların bütçeye olumlu yansımalarının hissedileceğini dile getirdi.'Milli geliri çok daha yukarılara çıkarma hedefimiz uygulamadadır'Muhammet Emin Akbaşoğlu, doğal gaz ve petroldeki yerlilik oranının artırılmasının cari açığın azaltılmasını sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:Mecliste yeni yılda da toplumun ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerin gündeme geleceğini anlatan Akbaşoğlu, bu konuda çok sayıda çalışmanın söz konusu olacağını söyledi.AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231218/asgari-ucrette-2-toplanti-zam-orani-ne-kadar-olacak-masada-hangi-formuller-konusuluyor-1078558685.html

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