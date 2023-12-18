Ahmet Hakan’dan Metin Akpınar’a: Bırak ahkam kesmeyi de sen önce çoluğuna çocuğuna sahip çık be adam

“Dün Halk TV’de gördüm Metin Akpınar’ı. Bilgelerin bilgesi gibi konuşturuluyordu. İnsanlığa dair büyük hükümler veriyordu. Eğitimin şart olduğunu söylüyordu. Eğer eğitimden kastettiği malumat sahibi olmaksa... Metin Akpınar’ın malumat sahibi olma noktasında problemleri var. Mesela Roussaeu’nun bir 18. yüzyıl düşünürü olduğunu bilmiyor. Ama eğitim, sadece malumat sahibi olmaktan mı ibaret? Kişinin dünyaya, olaylara, insana bakışını hiç mi etkilemez? Eğitim, belki şefkati, sevgiyi öğretemez. Ama bir gencin babası tarafından kabul edilmeyi beklemesine yönelik saygıyı öğretemez mi? Eğitim dediğin… Evlilik saadetini, büyük bir yalan üzerine kurmanın tüm taraflara haksızlık olduğunu kavratamaz mı insana? Eğitimin kuru malumat ötesinde doğruluk, adalet, haysiyet gibi değerleri kazandırması gerekmez mi? Hadi hiçbirini kazandırmıyorsa da... Hiç olmazsa biraz mahcup olup susmayı da mı öğretemiyor eğitim? Neyse... Ben en iyisi daha fazla laga luga yapmadan şöyle sesleneyim Metin Akpınar’a: Bırak eğitim hakkında, insanlık hakkında ahkam kesmeyi de sen önce çoluğuna çocuğuna sahip çık be adam.”