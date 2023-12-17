TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının 2024 bütçeleri kabul edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
07:00
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek artık pamuk ipliğine bağlı’
07:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Rectenwald: ‘Donbass, Rus toprağı olarak kalacak’
07:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
6 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Markov: Putin, özellikle Türkiye’den olumlu bağlamda bahsetti
07:52
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Ukrayna konusunda gizli görüşmeler yapıyor’
08:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den ‘Ukrayna’ iddiası: Bakteriler Avrupa’ya taşınıyor
08:11
2 dk
SESLİ HABER
GLONASS uzmanı İonin: Türkiye, hızla uydu üretmek için yeteri kadar teknolojilere sahip
08:22
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: NATO, Ukrayna'nın artık Batı'nın ilgi odağı olmadığını itiraf etti
08:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy cephedeki ‘çıkmazı’ kış koşullarına bağlamaya çalıştı
08:53
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Zelenskiy'in yerine düşündüğü isimleri açıkladı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Rusya’nın imkanları ABD ve Ukrayna’yı müzakereye zorlayabilir
09:11
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li Senatör: ‘Zelenskiy'in para için Washington'a gelmesi utanç verici’
09:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını 3 kat artırdı
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli Bakan: ‘ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor’
10:10
2 dk
SESLİ HABER
Orban: ‘AB, Ukrayna'yı yüksek yolsuzluk nedeniyle üyeliğe kabul edemez’
10:20
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan askeri dergisi: 'Rusya'nın güçlü saldırıları ABD'yi ayılttı’
10:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Filistin’den Rusya'ya teşekkür
11:12
1 dk
SESLİ HABER
‘BRICS, G7'yi geride bıraktı ve yeni bir küresel ekonomik düzen kurabilir’
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: ‘ABD, Ukrayna’da barış değil savaş istiyor’
11:29
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi, Biden'a yönelik azil soruşturmasına resmen onay verdi
11:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Filistin kökenli İngiliz doktor: ‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı’
12:23
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: ‘Ukrayna'yla üyelik müzakeresi başlatması sorumsuzca bir adım olur’
12:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
SESLİ HABER
Sarkozy: ‘Ukrayna NATO’ya, Türkiye AB’ye alınmamalı’
16:11
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, ruhu bakımından NATO’dan çok daha ŞİÖ’ye yakın’
16:21
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: ‘Ukrayna yanıtları yetersiz’
16:32
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ortadoğu'daki konumunu sürdürmek için İsrail'e her türlü korumayı sağlıyor’
16:42
2 dk
SESLİ HABER
NYT: ‘ABD, yeni strateji geliştirmesi için Ukrayna'ya bir general gönderecek’
16:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD için Gazze diye bir şey yok, insanlık adına herhangi bir şey beklenmemeli’
17:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: 'Ukrayna, ABD’den gerçek dışı beklentilere sahip’
17:22
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri: ‘ABD'nin Moskova'yı zorlayacağı yönündeki iddialar ‘saçma’
17:29
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Başkomutanı: ‘Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir’
17:43
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan Kiev'e: ‘Sonsuza dek kaybetti’
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘NATO ve AB'nin Ukrayna'daki olaylara dahlinden kazançlı çıkan ABD oldu’
18:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna ordusunun seçkin tugayı çöküşün eşiğinde
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Fransız gazetesi: ‘Putin, uluslararası arenaya muzaffer bir şekilde döndü’
18:50
2 dk
SESLİ HABER
İsviçreli vekil: Batı'da birçok kişi, Rusya'nın savunduğu değerleri paylaşıyor
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi
19:10
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Putin ile Erdoğan yakın temas halinde
19:22
2 dk
SESLİ HABER
İtalya: ‘Ukrayna'nın AB üyeliği kısa sürede gerçekleşmeyecek’
19:40
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rus ordusu, gezegendeki en deneyimli ordu haline geldi
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan ‘Montrö Sözleşmesi’ açıklaması: Türkiye'nin bölgesel merkez olma rolünü güçlendiriyor
20:08
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den itiraf: ‘Kiev'e yardım için ayrılan paranın büyük bölümü ABD'de kalıyor’
20:18
2 dk
SESLİ HABER
Biden gafa doymuyor: Kendisine soru sormaya kalktı
20:40
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Türkiye’nin F-16 sorununu değerlendirdi: ‘NATO, eşit ortaklar birliği değil’
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy ABD'de alenen aşağılandı
21:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Polonya, 'Ukrayna planından' vazgeçmiş değil
21:20
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar euro AB yardımı sunulmasını veto etti
21:28
1 dk
SESLİ HABER
BM'nin milyon dolarları kayboldu
21:37
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusuyla kıyaslanamaz
21:54
1 dk
SESLİ HABER
Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı
22:15
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Rusya-Ermenistan-Azerbaycan anlaşmaları yürürlükte kalıyor
22:25
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: NATO, Rusya'ya saldırmak için 2014’te Kiev'de darbe yaptı
22:35
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yardım tasarısını gündemine almayacak
22:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Yevseyev: ABD, Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasını engelliyor
22:55
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Batı, müzakereleri Ukrayna'da barışa ulaşmanın tek yolu olarak görüyor’
23:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Rusya’nın imkanları ABD ve Ukrayna’yı müzakereye zorlayabilir
09:00
2 dk
SESLİ HABER
GLONASS uzmanı İonin: Türkiye, hızla uydu üretmek için yeteri kadar teknolojilere sahip
09:08
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
09:20
2 dk
SESLİ HABER
Orban: ‘AB, Ukrayna'yı yüksek yolsuzluk nedeniyle üyeliğe kabul edemez’
09:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den ‘Ukrayna’ iddiası: Bakteriler Avrupa’ya taşınıyor
10:10
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek artık pamuk ipliğine bağlı’
10:20
2 dk
SESLİ HABER
Filistin kökenli İngiliz doktor: ‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı’
10:29
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: NATO, Ukrayna'nın artık Batı'nın ilgi odağı olmadığını itiraf etti
10:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Filistin’den Rusya'ya teşekkür
11:13
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan Kiev'e: ‘Sonsuza dek kaybetti’
11:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Rectenwald: ‘Donbass, Rus toprağı olarak kalacak’
11:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Zelenskiy'in yerine düşündüğü isimleri açıkladı
11:42
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: ‘Ukrayna'yla üyelik müzakeresi başlatması sorumsuzca bir adım olur’
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
‘BRICS, G7'yi geride bıraktı ve yeni bir küresel ekonomik düzen kurabilir’
12:13
2 dk
SESLİ HABER
İtalya: ‘Ukrayna'nın AB üyeliği kısa sürede gerçekleşmeyecek’
12:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
6 dk
SESLİ HABER
NYT: ‘ABD, yeni strateji geliştirmesi için Ukrayna'ya bir general gönderecek’
12:45
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri: ‘ABD'nin Moskova'yı zorlayacağı yönündeki iddialar ‘saçma’
12:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi, Biden'a yönelik azil soruşturmasına resmen onay verdi
18:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, ruhu bakımından NATO’dan çok daha ŞİÖ’ye yakın’
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: ‘ABD, Ukrayna’da barış değil savaş istiyor’
18:32
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD için Gazze diye bir şey yok, insanlık adına herhangi bir şey beklenmemeli’
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den itiraf: ‘Kiev'e yardım için ayrılan paranın büyük bölümü ABD'de kalıyor’
18:51
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Rusya-Ermenistan-Azerbaycan anlaşmaları yürürlükte kalıyor
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusuyla kıyaslanamaz
19:09
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ortadoğu'daki konumunu sürdürmek için İsrail'e her türlü korumayı sağlıyor’
19:17
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını 3 kat artırdı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Sarkozy: ‘Ukrayna NATO’ya, Türkiye AB’ye alınmamalı’
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Ukrayna konusunda gizli görüşmeler yapıyor’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan askeri dergisi: 'Rusya'nın güçlü saldırıları ABD'yi ayılttı’
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Filistinli Bakan: ‘ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor’
20:19
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi
20:32
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Yevseyev: ABD, Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasını engelliyor
20:41
2 dk
SESLİ HABER
Biden gafa doymuyor: Kendisine soru sormaya kalktı
20:51
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Yevseyev: ABD, Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasını engelliyor
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Polonya, 'Ukrayna planından' vazgeçmiş değil
21:18
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan ‘Montrö Sözleşmesi’ açıklaması: Türkiye'nin bölgesel merkez olma rolünü güçlendiriyor
21:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: ‘Ukrayna yanıtları yetersiz’
21:36
1 dk
SESLİ HABER
İsviçreli vekil: Batı'da birçok kişi, Rusya'nın savunduğu değerleri paylaşıyor
21:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Türkiye’nin F-16 sorununu değerlendirdi: ‘NATO, eşit ortaklar birliği değil’
21:52
2 dk
SESLİ HABER
Fransız gazetesi: ‘Putin, uluslararası arenaya muzaffer bir şekilde döndü’
22:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Putin ile Erdoğan yakın temas halinde
22:19
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy cephedeki ‘çıkmazı’ kış koşullarına bağlamaya çalıştı
22:29
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar euro AB yardımı sunulmasını veto etti
22:40
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rus ordusu, gezegendeki en deneyimli ordu haline geldi
22:51
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy ABD'de alenen aşağılandı
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Başkomutanı: ‘Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir’
23:08
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yardım tasarısını gündemine almayacak
23:19
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Markov: Putin, özellikle Türkiye’den olumlu bağlamda bahsetti
23:27
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna ordusunun seçkin tugayı çöküşün eşiğinde
23:36
1 dk
SESLİ HABER
Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı
23:47
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231217/tbmm-genel-kurulunda-saglik-ve-icisleri-bakanliklarinin-2024-butceleri-kabul-edildi-1078536814.html
TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının 2024 bütçeleri kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının 2024 bütçeleri kabul edildi
Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi 17.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-17T00:07+0300
2023-12-17T00:07+0300
türkiye
tbmm
tbmm genel kurulu
ali yerlikaya
bütçe
fahrettin koca
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076393587_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_064fc785e11caf7a393371cac45bd37a.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il binası önünde başlanan eylemleri hatırlatan Yerlikaya, "Bu eylemler diğer illerimizde de umut oldu. Muş, Van, Hakkari, İzmir, Şırnak illerimizde de oturma eylemleri başladı. Diyarbakır'da 371, Muş'ta 46, Van'da 34, Hakkari'de 17, İzmir'de 4, Şırnak'ta 3 aile olmak üzere toplam 475 ailenin evlat nöbetleri devam ediyor. Diyarbakır'da eyleme katılan ailelerden 45, Van'da 1 olmak üzere toplam 46 ailenin örgüt içerisindeki çocukları yürütülen ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu" bilgisini verdi.Ülke çapında düzensiz göçe karşı amansız mücadele verdiklerini belirten Yerlikaya, mobil göç noktalarında kolluk kuvvetleri tarafından, yasal kalışından şüphe duyulan yabancıların, göç uzmanları ve tercümanlar aracılığıyla sistemsel sorgulamayla tespitlerinin yapıldığını söyledi.Yerlikaya, "İstanbul'da oluşturulan 38 mobil göç noktasında, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancılar sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine sevk ediliyor. Söz konusu mobil göç noktalarında 2023 yılında 143 bin 47 yabancı sorgulandı. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 47 bin 466 yabancı, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi" dedi.Yerlikaya, emniyet müdürlerinin emeklilik yaşlarının yeniden yukarıya çekilmesine ilişkin yasal düzenleme tekliflerinin olacağını belirtti.Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) 24 Mart 2018'de hizmete girdiğini hatırlatan Yerlikaya, "KADES uygulamasını o günden bu yana 5 milyon 847 bin 414 vatandaş indirmiş, bugüne kadar 968 bin 744 kadın ihbarda bulunmuştur. 28 Haziran 2022'de KADES uygulaması 11 dil seçeneğiyle hizmet vermeye başladı. Ayrıca sadece bizim kendi vatandaşlarımız değil, aynı zamanda pasaport numarasıyla uygulamaya giriş yapılabilme imkanı da getirildi" diye konuştu.'238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazandı'Türk vatandaşlığına geçiş yapan geçici koruma altına alınan yabancılara ilişkin bilgileri paylaşan Yerlikaya, "2023 aralık ayı itibarıyla 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazandı. Bunların 134 bin 422'si reşit, 100 bin 633’ü çocuk dedi.Sağlık Bakanı Koca: Bunları da desteklerinizde gerçekleştireceğiz'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili söz verdikleri ancak yapamadıkları bazı konular olduğunu ifade etti.Koca, "Birincisi, hekimlerin emekliliğine dair ek göstergenin en düşük 6400’e çıkarılmasını; ikincisi, sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılmasını; üçüncüsü, sağlık çalışanlarının taban ücretinin pratisyen hekimlerin üçte 1’i olmasını; dördüncüsü, nöbet ücretlerinin düzenlenmesini; beşincisi, uzman aile hekimlerinin taban ücretinin uzman hekimlerle aynı olmasını; altıncısı ise Aile Sağlık Merkezleri birimlerinin kamu tarafından yapılarak kiradan kurtarılmasını tamamlayamadık. Bunları da desteklerinizde gerçekleştireceğiz" dedi.Koca, sağlık personel alımı için gayret gösterdiklerini belirtti.Elektronik reçete kullanımının hayatı kolaylaştıran bir uygulama olduğunu anlatan Koca, şunları kaydetti:Fahrettin Koca, "geçici koruma altındaki Suriyelilere 2011'den bu yana 2,6 milyon ameliyat yapıldığını söylediğinin" hatırlatılması üzerine, bu sayının doğru olduğunu, bunların arasında sezaryen ve sünnet gibi küçük müdahalelerin de bulunduğunu belirtti.'Yıllık ameliyat olan yabancıların oranı yüzde 3'tür'Tekil bazda bir kişiye birden fazla ameliyatın yapılabileceğini vurgulayan Koca, "Tekil bazda 2,6 milyon ameliyat, 1,1 milyon kişiye yapılmıştır, 12 yılda. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3,2 milyon olarak biliyoruz. 600 binden fazla kişi geri dönmüştür, bu sayı da bunun içindedir. Yıllık ameliyat olan yabancıların oranı yüzde 3'tür. Vatandaşlarımıza ameliyat, sezaryen, sünnet gibi küçük müdahaleler yapılan ameliyatların oranı ise yüzde 5,5 civarındadır. Yani Suriyelilere yüzde 3, bizde yüzde 5,5. Özetle, ameliyat sayılarından, daha fazla Suriyelinin ülkemizde olduğunu çıkaramazsınız" diye konuştu.'Yani 4 yıl sonra Türkiye'nin uzman sayısı 110 bin kişi olacak. Uzman sorunu kalmayacak'Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) değinen Koca, 2022 yılındaki TUS'ta yüzde 92 yerleşme oranıyla toplam 19 bin 478 kişinin yerleştiğine dikkati çekerek, "2023 yılında ise yüzde 86 yerleşme oranı ile 17 bin 716 kişi yerleşti. Yani kontenjanlar 3 katına çıkmasına rağmen. Şu an uzmanlık öğrenci sayımız, yani 4 yıl sonra uzman olabilecek öğrenci sayımız 53 bin 35 kişi. Bizim uzman sayımız ise 56 bin kişi. Yani 4 yıl sonra Türkiye'nin uzman sayısı 110 bin kişi olacak. Uzman sorunu kalmayacak, bu konuda hiçbir endişeniz olmasın, müsterih olun." dedi.'Kırdığım bir meslektaşım varsa özür dilerim'Koca, yaptığı yanlıştan özür dilemekten çekinen birisi olmadığını, bunu da herkesin gayet iyi bildiğini söyledi.Bakan Koca, bir milletvekilinin, kendisinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "doktorların yurt dışına gitme sebebinin para olduğunu parmak hareketiyle anlattığı, bunun da doktorlara saygısızlık olduğu" yönündeki eleştirilerine yanıt verdi.Hareketinden dolayı özür dilemesini gerektiren bir durumun olmadığını ancak meslektaşlarına bir açıklama yapması gerektiğini belirten Koca, "Benim oradaki kastım, yaşanan göçün gelişmiş ülkelere yani İngiltere, Almanya gibi ülkelere gelişmişlikleri sebebiyle değil... En çok hekim giden ülkeler hangileri biliyor musunuz? Katar, Dubai ve Kuveyt. Bu ülkeler içindi. Bu ülkelerin yüksek maaş dışında benim göremediğim, gelişmiş ülkelerden üstün bir tarafı mı var? Varsa buyurun söyleyin. Yine de kastımı yanlış anlayarak kırdığım bir meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşların 2024 yılı bütçeleri kabul edildi.Bütçelerin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi, yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.
https://sputniknews.com.tr/20231211/tbmmde-butce-gorusmeleri-basliyor-ilk-ikramlik-cig-kofte-1078311562.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076393587_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_db75a94221a5e3b96ba3022b4fd64f26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm, tbmm genel kurulu, ali yerlikaya, bütçe, fahrettin koca, hdp, halkların demokratik partisi (hdp)
tbmm, tbmm genel kurulu, ali yerlikaya, bütçe, fahrettin koca, hdp, halkların demokratik partisi (hdp)

TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının 2024 bütçeleri kabul edildi

00:07 17.12.2023
© AA / Evrim AydınTBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2023
© AA / Evrim Aydın
Abone ol
Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il binası önünde başlanan eylemleri hatırlatan Yerlikaya, "Bu eylemler diğer illerimizde de umut oldu. Muş, Van, Hakkari, İzmir, Şırnak illerimizde de oturma eylemleri başladı. Diyarbakır'da 371, Muş'ta 46, Van'da 34, Hakkari'de 17, İzmir'de 4, Şırnak'ta 3 aile olmak üzere toplam 475 ailenin evlat nöbetleri devam ediyor. Diyarbakır'da eyleme katılan ailelerden 45, Van'da 1 olmak üzere toplam 46 ailenin örgüt içerisindeki çocukları yürütülen ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu" bilgisini verdi.
Ülke çapında düzensiz göçe karşı amansız mücadele verdiklerini belirten Yerlikaya, mobil göç noktalarında kolluk kuvvetleri tarafından, yasal kalışından şüphe duyulan yabancıların, göç uzmanları ve tercümanlar aracılığıyla sistemsel sorgulamayla tespitlerinin yapıldığını söyledi.
Yerlikaya, "İstanbul'da oluşturulan 38 mobil göç noktasında, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancılar sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine sevk ediliyor. Söz konusu mobil göç noktalarında 2023 yılında 143 bin 47 yabancı sorgulandı. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 47 bin 466 yabancı, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi" dedi.
Yerlikaya, emniyet müdürlerinin emeklilik yaşlarının yeniden yukarıya çekilmesine ilişkin yasal düzenleme tekliflerinin olacağını belirtti.
Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) 24 Mart 2018'de hizmete girdiğini hatırlatan Yerlikaya, "KADES uygulamasını o günden bu yana 5 milyon 847 bin 414 vatandaş indirmiş, bugüne kadar 968 bin 744 kadın ihbarda bulunmuştur. 28 Haziran 2022'de KADES uygulaması 11 dil seçeneğiyle hizmet vermeye başladı. Ayrıca sadece bizim kendi vatandaşlarımız değil, aynı zamanda pasaport numarasıyla uygulamaya giriş yapılabilme imkanı da getirildi" diye konuştu.

'238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazandı'

Türk vatandaşlığına geçiş yapan geçici koruma altına alınan yabancılara ilişkin bilgileri paylaşan Yerlikaya, "2023 aralık ayı itibarıyla 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazandı. Bunların 134 bin 422'si reşit, 100 bin 633’ü çocuk dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Bunları da desteklerinizde gerçekleştireceğiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili söz verdikleri ancak yapamadıkları bazı konular olduğunu ifade etti.
Koca, "Birincisi, hekimlerin emekliliğine dair ek göstergenin en düşük 6400’e çıkarılmasını; ikincisi, sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılmasını; üçüncüsü, sağlık çalışanlarının taban ücretinin pratisyen hekimlerin üçte 1’i olmasını; dördüncüsü, nöbet ücretlerinin düzenlenmesini; beşincisi, uzman aile hekimlerinin taban ücretinin uzman hekimlerle aynı olmasını; altıncısı ise Aile Sağlık Merkezleri birimlerinin kamu tarafından yapılarak kiradan kurtarılmasını tamamlayamadık. Bunları da desteklerinizde gerçekleştireceğiz" dedi.
Koca, sağlık personel alımı için gayret gösterdiklerini belirtti.
Elektronik reçete kullanımının hayatı kolaylaştıran bir uygulama olduğunu anlatan Koca, şunları kaydetti:
"Sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen yabancı hastalara reçete edilen ilaçların kendi ülkelerinde alınabilmesini veya bilgi edinmesini amaçlamaktadır. Örneğin, Katar'da, Kırgızistan'da, Kosova'da bir vatandaşımıza ilaç yazılmışsa bunu tanıyor ve hastamızın ilacını veriyoruz; benzer şekilde Katar, Kırgızistan ve Kosova vatandaşı bir hasta Türkiye'de tedavi olmuş ve kendisine reçete yazılmışsa o reçeteyi de Katar, Kırgızistan ve Kosova sağlık otoritesi tanıyor ve ilacını hastaya veriyor. Bu tür ikili anlaşmalar yapılan ülkelerde elektronik reçetelerin karşılıklı dillerde hazırlanıp kabul edilmesi anlaşmamız var."
Fahrettin Koca, "geçici koruma altındaki Suriyelilere 2011'den bu yana 2,6 milyon ameliyat yapıldığını söylediğinin" hatırlatılması üzerine, bu sayının doğru olduğunu, bunların arasında sezaryen ve sünnet gibi küçük müdahalelerin de bulunduğunu belirtti.

'Yıllık ameliyat olan yabancıların oranı yüzde 3'tür'

Tekil bazda bir kişiye birden fazla ameliyatın yapılabileceğini vurgulayan Koca, "Tekil bazda 2,6 milyon ameliyat, 1,1 milyon kişiye yapılmıştır, 12 yılda. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3,2 milyon olarak biliyoruz. 600 binden fazla kişi geri dönmüştür, bu sayı da bunun içindedir. Yıllık ameliyat olan yabancıların oranı yüzde 3'tür. Vatandaşlarımıza ameliyat, sezaryen, sünnet gibi küçük müdahaleler yapılan ameliyatların oranı ise yüzde 5,5 civarındadır. Yani Suriyelilere yüzde 3, bizde yüzde 5,5. Özetle, ameliyat sayılarından, daha fazla Suriyelinin ülkemizde olduğunu çıkaramazsınız" diye konuştu.

'Yani 4 yıl sonra Türkiye'nin uzman sayısı 110 bin kişi olacak. Uzman sorunu kalmayacak'

Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) değinen Koca, 2022 yılındaki TUS'ta yüzde 92 yerleşme oranıyla toplam 19 bin 478 kişinin yerleştiğine dikkati çekerek, "2023 yılında ise yüzde 86 yerleşme oranı ile 17 bin 716 kişi yerleşti. Yani kontenjanlar 3 katına çıkmasına rağmen. Şu an uzmanlık öğrenci sayımız, yani 4 yıl sonra uzman olabilecek öğrenci sayımız 53 bin 35 kişi. Bizim uzman sayımız ise 56 bin kişi. Yani 4 yıl sonra Türkiye'nin uzman sayısı 110 bin kişi olacak. Uzman sorunu kalmayacak, bu konuda hiçbir endişeniz olmasın, müsterih olun." dedi.

'Kırdığım bir meslektaşım varsa özür dilerim'

Koca, yaptığı yanlıştan özür dilemekten çekinen birisi olmadığını, bunu da herkesin gayet iyi bildiğini söyledi.
Bakan Koca, bir milletvekilinin, kendisinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "doktorların yurt dışına gitme sebebinin para olduğunu parmak hareketiyle anlattığı, bunun da doktorlara saygısızlık olduğu" yönündeki eleştirilerine yanıt verdi.
Hareketinden dolayı özür dilemesini gerektiren bir durumun olmadığını ancak meslektaşlarına bir açıklama yapması gerektiğini belirten Koca, "Benim oradaki kastım, yaşanan göçün gelişmiş ülkelere yani İngiltere, Almanya gibi ülkelere gelişmişlikleri sebebiyle değil... En çok hekim giden ülkeler hangileri biliyor musunuz? Katar, Dubai ve Kuveyt. Bu ülkeler içindi. Bu ülkelerin yüksek maaş dışında benim göremediğim, gelişmiş ülkelerden üstün bir tarafı mı var? Varsa buyurun söyleyin. Yine de kastımı yanlış anlayarak kırdığım bir meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşların 2024 yılı bütçeleri kabul edildi.
Bütçelerin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi, yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
POLİTİKA
TBMM’de bütçe görüşmeleri başlıyor: İlk ikramlık çiğ köfte
11 Aralık, 11:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала