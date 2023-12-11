https://sputniknews.com.tr/20231211/tbmmde-butce-gorusmeleri-basliyor-ilk-ikramlik-cig-kofte-1078311562.html
TBMM’de bütçe görüşmeleri başlıyor: İlk ikramlık çiğ köfte
TBMM’de bütçe görüşmeleri başlıyor: İlk ikramlık çiğ köfte
TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Bütçesi’nin görüşülmesine bugün başlanıyor. Bütçe görüşmeleri sırasında bazı milletvekilleri kendi yörelerine özgü ikramlıkları... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T11:51+0300
2023-12-11T11:51+0300
2023-12-11T11:51+0300
politika
tbmm
tbmm başkanlığı
çiğ köfte
ikram
tbmm plan ve bütçe komisyonu
bütçe
bütçe teklifi
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TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri bugün başlayacak. Genel Kurulda, yarın başlayacak bütçe görüşmeleri belirlenen takvime göre 14 gün sürecek. Cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak Genel Kurul, günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.Görüşmelerin ilk gününde Genel Kurula, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, başkanlık edecek. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, yarın yapılacak. Genel Kurulda saat 12.00'de başlayacak görüşmelerde hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Bülent Kaya ile İstanbul Milletvekili Selim Temurci, İYİ Partiden Grup Başkanı Koray Aydın ile İzmir Milletvekili Ümit Özlale, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, HEDEP'den Eş Genel Başkanlar Tülay Hatımoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkan Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler konuşacak. Ayrıca Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar şahsı adına konuşma yapacak.Bütçe’nin ikramlıklarıBütçe görüşmeleri sürecince bazı milletvekilleri diğer vekillere ikramlarda bulunacak. Bütçe’nin ilk ikramlığını Bingöl Milletvekilleri verecek. Ilk günün ikramlıklarında ise güveç, tava, çiğ köfte, salata, ayran ve tatlı olacak. İkramlıklar milletvekilleri kulislerinde dağıtılacak. Bütçe süreci boyunca her gün bir ilin milletvekili kendi bölgelerine ilişkin sunumlar yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20231211/1078311269.html
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tbmm, tbmm başkanlığı, çiğ köfte, ikram, tbmm plan ve bütçe komisyonu, bütçe, bütçe teklifi
tbmm, tbmm başkanlığı, çiğ köfte, ikram, tbmm plan ve bütçe komisyonu, bütçe, bütçe teklifi
TBMM’de bütçe görüşmeleri başlıyor: İlk ikramlık çiğ köfte
Özel
TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Bütçesi’nin görüşülmesine bugün başlanıyor. Bütçe görüşmeleri sırasında bazı milletvekilleri kendi yörelerine özgü ikramlıkları sunacak. İlk ikramlık çiğ köfte olacak.
TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri bugün başlayacak. Genel Kurulda, yarın başlayacak bütçe görüşmeleri belirlenen takvime göre 14 gün sürecek. Cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak Genel Kurul, günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.
Görüşmelerin ilk gününde Genel Kurula, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, başkanlık edecek. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, yarın yapılacak. Genel Kurulda saat 12.00'de başlayacak görüşmelerde hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Bülent Kaya ile İstanbul Milletvekili Selim Temurci, İYİ Partiden Grup Başkanı Koray Aydın ile İzmir Milletvekili Ümit Özlale, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, HEDEP'den Eş Genel Başkanlar Tülay Hatımoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkan Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler konuşacak. Ayrıca Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar şahsı adına konuşma yapacak.
Bütçe görüşmeleri sürecince bazı milletvekilleri diğer vekillere ikramlarda bulunacak. Bütçe’nin ilk ikramlığını Bingöl Milletvekilleri verecek. Ilk günün ikramlıklarında ise güveç, tava, çiğ köfte, salata, ayran ve tatlı olacak. İkramlıklar milletvekilleri kulislerinde dağıtılacak. Bütçe süreci boyunca her gün bir ilin milletvekili kendi bölgelerine ilişkin sunumlar yapacak.