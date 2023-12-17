https://sputniknews.com.tr/20231217/rusya-tarim-bakanligi-turk-yumurtasi-icin-tarih-verdi-1078547401.html

Rusya Tarım Bakanlığı Türk yumurtası için tarih verdi

Rusya Tarım Bakanlığı Türk yumurtası için tarih verdi

Artan iç talep ve mevsimsellik nedeniyle yumurta fiyatlarında yaşanan artış sonrası harekete geçen Rusya hükümeti, Türkiye'den yumurta ithalatını... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T14:42+0300

2023-12-17T14:42+0300

2023-12-17T14:54+0300

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Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, yumurta ithalatına uygulanan gümrük vergilerinin sıfırlanmasıyla ilgili sürecinin neredeyse tamamlandığını vurgularken, iki ila üç hafta içerisinde Türkiye’den gümrük vergisiz yumurta sevkiyatlarını beklediklerini aktardı.İktidar partisi Birleşik Rusya tarafından düzenlenen kongrede gazetecilere açıklamalarda bulunan Patruşev, demecinde, "İthal yumurtalara uygulanan gümrük vergisinin kaldırılmasıyla ilgili süreçleri neredeyse tamamladık. Bu da pazarı doyurmamıza, ek hacim sağlamamıza olanak tanıyacak. Bunun da yumurta fiyatlarını olumlu etkileyeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandık.Yakın zamanda Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gümrük ve Tarife Düzenlemesi Alt Komitesi’nin ülkeye yaklaşık 1.2 milyar adet yumurta ithalatında gümrük vergisini sıfırladığı bildirilmişti.Rusya Tarım Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu hafta sonuna kadar Azerbaycan'dan, çok yakın gelecekte de Türkiye'den ilk teslimatların yapılması beklenmektedir” ifadeleri kullanırken, bu tedarikler sayesinde iç piyasadaki yükselen fiyat dinamiklerinin önümüzdeki ay istikrara kavuşmasının beklendiği eklendi.

https://sputniknews.com.tr/20231213/rusya-turkiyeden-yumurta-tedariklerine-basliyor-1078401610.html

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rusya, türkiye, yumurta, ithalat, ihracat