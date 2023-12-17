https://sputniknews.com.tr/20231217/rusya-savunma-bakanligi-yars-kitalararasi-balistik-fuzesi-kaluga-bolgesindeki-siloya-yerlestirildi-1078549226.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Yars kıtalararası balistik füzesi Kaluga bölgesindeki siloya yerleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Yars kıtalararası balistik füzesi Kaluga bölgesindeki siloya yerleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, sıradaki Yars kıtalararası balistik füzesinin Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Kaluga bölgesinde yer alan bir yeraltı siloya... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T16:04+0300

2023-12-17T16:04+0300

2023-12-17T16:04+0300

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kıtalararası balistik füze (icbm)

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Bakanlığın yayınladığı açıklamaya göre, her yıl 17 Aralık’ta kutlanan Rusya Stratejik Füze Birlikleri Günü arifesinde sıradaki Yars kıtalararası balistik füzesinin Kaluga bölgesinde yer alan bir yeraltı siloya yerleştirildiği ifade edildi.Açıklamada, "Rus Stratejik Füze Kuvvetleri, Kozelsk birliğinde Yars kıtalararası balistik füzesini bir siloya yerleştirdi” ifadelerine yer verildi.Yazılı açıklamanın devamında, ayrıca Kozelsk füze birliğinin, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nde sabit tabanlı Yars füze sistemi ile yeniden donatılan ilk füze birliği olduğu kaydedildi.‘Lipetsk, Rostov ve Volgograd bölgelerinde Kiev'e ait 35 İHA imha edildi’Rusya Savunma Bakanlığı, ayrı bir açıklamada Lipetsk, Rostov ve Volgograd bölgelerinde Ukrayna’ya ait 35 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in dün gece ve bu sabah Rusya topraklarındaki tesislere İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.Açıklamada, hava savunma sistemlerinin gece 3 bölgenin hava sahasında toplam 33 İHA'yı düşürdüğü, bu sabah da Volgograd bölgesinde 2 uçak tipi İHA'nın imha edildiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230509/rus-stratejik-fuze-sistemi-yars-10-bin-kilometrenin-uzerinde-atis-mesafesine-sahip-1070836749.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, yars füzesi, kıtalararası balistik füze, kıtalararası balistik füze (icbm)