https://sputniknews.com.tr/20230509/rus-stratejik-fuze-sistemi-yars-10-bin-kilometrenin-uzerinde-atis-mesafesine-sahip-1070836749.html
Rus stratejik füze sistemi Yars: 10 bin kilometrenin üzerinde atış mesafesine sahip
Rus stratejik füze sistemi Yars: 10 bin kilometrenin üzerinde atış mesafesine sahip
Kıtalararası Balistik Füze olarak bilinen Yars, 10 bin kilometreyi aşan menzil özelliğiyle ön plana çıkıyor. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T14:39+0300
2023-05-09T14:39+0300
2023-05-09T14:39+0300
dünya
video
yars füzesi
füze sistemi
nükleer füze
nükleer başlık
askeri teçhizat
kıtalararası balistik füze
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Yars, ayrı hedeflenebilir birden fazla nükleer savaş başlığı özelliğini taşıyor.Nükleer başlıklı füze sistemi, 500 kilotona kadar olan savaş başlığı gücünü bünyesinde bulundurabiliyor.Stratejik füze sistemi, Rusya'da düzenlenen geçit töreninde diğer askeri teçhizatların yanında yer aldı.
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070835806_129:0:993:648_1920x0_80_0_0_f288a5174d4caabea56b8a51f69b328e.png
yars
yars
2023-05-09T14:39+0300
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PT0M30S
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, yars füzesi, füze sistemi, видео, nükleer füze, nükleer başlık, askeri teçhizat, kıtalararası balistik füze
video, yars füzesi, füze sistemi, видео, nükleer füze, nükleer başlık, askeri teçhizat, kıtalararası balistik füze
Rus stratejik füze sistemi Yars: 10 bin kilometrenin üzerinde atış mesafesine sahip
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Kıtalararası Balistik Füze olarak bilinen Yars, 10 bin kilometreyi aşan menzil özelliğiyle ön plana çıkıyor.
Yars, ayrı hedeflenebilir birden fazla nükleer savaş başlığı özelliğini taşıyor.
Nükleer başlıklı füze sistemi, 500 kilotona kadar olan savaş başlığı gücünü bünyesinde bulundurabiliyor.
Stratejik füze sistemi, Rusya'da düzenlenen geçit töreninde diğer askeri teçhizatların yanında yer aldı.