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Mağaza açılışında izdiham: Fenalık geçirenler oldu
Mağaza açılışında izdiham: Fenalık geçirenler oldu
Bursa’da bir elektronik mağazasının açılışında indirimli ürünler alabilmek için mağazaya gelenler izdihama neden oldu. 17.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-17T15:05+0300
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türkiye
izdiham
alışveriş merkezi
mağaza
açılış
bursa
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinde açılış yapan elektronik mağazasında izdiham meydana geldi.Kampanyalı ürünlerin almak için birbirleriyle yarışanlar kasa önüne yığılınca, çalışanlar da zor anlar yaşadı.Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, kimileri kalabalıktan dolayı fenalık geçirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231217/nadir-gorulen-ziplayan-orumcek-erzurumda-goruntulendi-1078544787.html
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izdiham, alışveriş merkezi, mağaza, açılış, bursa
izdiham, alışveriş merkezi, mağaza, açılış, bursa

Mağaza açılışında izdiham: Fenalık geçirenler oldu

15:05 17.12.2023
© İHA / İHA-AW100200Mağazada izdiham
Mağazada izdiham - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2023
© İHA / İHA-AW100200
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Bursa’da bir elektronik mağazasının açılışında indirimli ürünler alabilmek için mağazaya gelenler izdihama neden oldu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinde açılış yapan elektronik mağazasında izdiham meydana geldi.
Kampanyalı ürünlerin almak için birbirleriyle yarışanlar kasa önüne yığılınca, çalışanlar da zor anlar yaşadı.
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, kimileri kalabalıktan dolayı fenalık geçirdi.
Zıplayan örümcek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2023
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Nadir görülen zıplayan örümcek Erzurum'da görüntülendi
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