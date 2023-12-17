https://sputniknews.com.tr/20231217/magaza-acilisinda-izdiham-fenalik-gecirenler-oldu-1078547907.html

Mağaza açılışında izdiham: Fenalık geçirenler oldu

Mağaza açılışında izdiham: Fenalık geçirenler oldu

Bursa’da bir elektronik mağazasının açılışında indirimli ürünler alabilmek için mağazaya gelenler izdihama neden oldu. 17.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

izdiham

alışveriş merkezi

mağaza

açılış

bursa

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinde açılış yapan elektronik mağazasında izdiham meydana geldi.Kampanyalı ürünlerin almak için birbirleriyle yarışanlar kasa önüne yığılınca, çalışanlar da zor anlar yaşadı.Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, kimileri kalabalıktan dolayı fenalık geçirdi.

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izdiham, alışveriş merkezi, mağaza, açılış, bursa