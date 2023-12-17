https://sputniknews.com.tr/20231217/istanbulda-barajlardaki-su-oraninda-onemli-artis-bir-gunde-50-milyon-metrekup-1078546300.html

İstanbul'da barajlardaki su oranında önemli artış: Bir günde 50 milyon metreküp

İstanbul'da barajlardaki su oranında önemli artış: Bir günde 50 milyon metreküp

İstanbul'da dün yaşanan yağış sonrası barajlarda bir günde 50 milyon metreküp su artışı meydana geldi. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan İstanbul... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T13:55+0300

2023-12-17T13:55+0300

2023-12-17T13:55+0300

türkiye

istanbul

baraj

doluluk

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul barajlarından bir günde yüzde 6'lık bir artış yaşandığını duyurdu.Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu "İstanbul’a dün çok yoğun yağış düştü. Öyle ki, barajlarımızda bir günde 50 milyon metreküp su artışı oldu. Doluluk oranı yüzde 41’den yüzde 47’ye yükseldi" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231210/yeni-veriler-paylasildi-10-aralikta-baraj-doluluk-oranlari-nedir-1078263320.html

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