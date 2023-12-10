https://sputniknews.com.tr/20231210/yeni-veriler-paylasildi-10-aralikta-baraj-doluluk-oranlari-nedir-1078263320.html
Yeni veriler paylaşıldı: 10 Aralık'ta baraj doluluk oranları nedir?
Yeni veriler paylaşıldı: 10 Aralık'ta baraj doluluk oranları nedir?
İstanbul'da etkili olan yağışlı hava sonrası İSKİ son baraj doluluk oranlarını açıkladı. İşte İstanbul barajlarında son durum... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T10:40+0300
2023-12-10T10:40+0300
2023-12-10T10:40+0300
baraj
iski
doluluk oranı
doluluk
türkiye
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Yağışlı hava aralıklarla etkisini sürdürürken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'daki barajlarda doluluk oranıyla ilgili internet sayfasından son durumu paylaştı.Yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları da artışa geçti. Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 38.95'i buldu.İSKİ baraj doluluk oranlarıSon bir haftanın baraj doluluk oranı ise şöyle kayıtlara geçti:
https://sputniknews.com.tr/20231203/iski-acikladi-istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-kac-oldu-1078028612.html
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baraj doluluk oranları, 10 aralıkta baraj doluluk oranları, iski baraj, 10 aralık'ta baraj doluluk oranları nedir
baraj doluluk oranları, 10 aralıkta baraj doluluk oranları, iski baraj, 10 aralık'ta baraj doluluk oranları nedir
Yeni veriler paylaşıldı: 10 Aralık'ta baraj doluluk oranları nedir?
İstanbul'da etkili olan yağışlı hava sonrası İSKİ son baraj doluluk oranlarını açıkladı. İşte İstanbul barajlarında son durum...
Yağışlı hava aralıklarla etkisini sürdürürken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'daki barajlarda doluluk oranıyla ilgili internet sayfasından son durumu paylaştı.
Yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları da artışa geçti. Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 38.95'i buldu.
İSKİ baraj doluluk oranları
Son bir haftanın baraj doluluk oranı ise şöyle kayıtlara geçti:
"9 Aralık Cumartesi 35.27 8 Aralık Cuma 35.68 7 Aralık Perşembe 35.04 6 Aralık Çarşamba 34.71 5 Aralık Salı 34.47 4 Aralık Pazartesi 34.02 3 Aralık Pazar 33,64."