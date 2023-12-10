https://sputniknews.com.tr/20231210/yeni-veriler-paylasildi-10-aralikta-baraj-doluluk-oranlari-nedir-1078263320.html

Yeni veriler paylaşıldı: 10 Aralık'ta baraj doluluk oranları nedir?

Yeni veriler paylaşıldı: 10 Aralık'ta baraj doluluk oranları nedir?

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava sonrası İSKİ son baraj doluluk oranlarını açıkladı. İşte İstanbul barajlarında son durum... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T10:40+0300

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baraj

iski

doluluk oranı

doluluk

türkiye

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Yağışlı hava aralıklarla etkisini sürdürürken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'daki barajlarda doluluk oranıyla ilgili internet sayfasından son durumu paylaştı.Yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları da artışa geçti. Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 38.95'i buldu.İSKİ baraj doluluk oranlarıSon bir haftanın baraj doluluk oranı ise şöyle kayıtlara geçti:

https://sputniknews.com.tr/20231203/iski-acikladi-istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-kac-oldu-1078028612.html

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