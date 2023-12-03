https://sputniknews.com.tr/20231203/iski-acikladi-istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-kac-oldu-1078028612.html
İSKİ açıkladı: İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ açıkladı: İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'daki barajlarda doluluk oranıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. İSKİ'nin... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T14:09+0300
2023-12-03T14:09+0300
2023-12-03T14:09+0300
türkiye
baraj
istanbul
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
iski
su
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İSKİ verilerine göre yüzde 16.18 seviyelerini gören İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti.3 Aralık 2023 Pazar günü verilerine göre ise İstanbul'daki barajların doluluk seviyesi ortalama yüzde 33.64 oldu.İSKİ'nin internet sitesinden açıklanan son verilere göre ayrıntılı oranlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231203/marmara-icin-uyari-bu-aksam-saatlerine-dikkat-1078025694.html
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iski barajlar doluluk oranları,istanbulda barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu,3 aralık istanbul baraj,istanbul baraj doluluk,istanbul barajlarında ne kadar su kaldı,
iski barajlar doluluk oranları,istanbulda barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu,3 aralık istanbul baraj,istanbul baraj doluluk,istanbul barajlarında ne kadar su kaldı,
İSKİ açıkladı: İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'daki barajlarda doluluk oranıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. İSKİ'nin sayfasında 'Geçen hafta yaşanan yoğu yağışlar İstanbul'daki barajlara nasıl yansıdı?', 'Son 14 gün içinde barajlardaki su seviyesinde nasıl bir çizelge var' soruları da yanıt buldu.
İSKİ verilerine göre yüzde 16.18 seviyelerini gören İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti.
3 Aralık 2023 Pazar günü verilerine göre ise İstanbul'daki barajların doluluk seviyesi ortalama yüzde 33.64 oldu.
İSKİ'nin internet sitesinden açıklanan son verilere göre ayrıntılı oranlar şöyle:
Büyükçekmece Barajı yüzde 20.58
Darlık Barajı yüzde 48.34
Istrancalar Barajı yüzde 27.16
Kazandere Barajı yüzde 13.75
Elmalı Barajı yüzde 78.73
Ömerli Barajı yüzde 57.54
Pabuçdere Barajı yüzde 8.8
Sazlıdere Barajı yüzde 15.9
Terkos Barajı yüzde 17.78