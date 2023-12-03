İSKİ verilerine göre yüzde 16.18 seviyelerini gören İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti.3 Aralık 2023 Pazar günü verilerine göre ise İstanbul'daki barajların doluluk seviyesi ortalama yüzde 33.64 oldu.İSKİ'nin internet sitesinden açıklanan son verilere göre ayrıntılı oranlar şöyle:

İSKİ açıkladı: İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'daki barajlarda doluluk oranıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. İSKİ'nin sayfasında 'Geçen hafta yaşanan yoğu yağışlar İstanbul'daki barajlara nasıl yansıdı?', 'Son 14 gün içinde barajlardaki su seviyesinde nasıl bir çizelge var' soruları da yanıt buldu.