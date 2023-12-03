https://sputniknews.com.tr/20231203/marmara-icin-uyari-bu-aksam-saatlerine-dikkat-1078025694.html

Marmara için uyarı: Bu akşam saatlerine dikkat

Marmara için uyarı: Bu akşam saatlerine dikkat

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış Marmara'nın batısını etkisi altına alacak. Sağanak ve gök gürültülü... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T12:06+0300

2023-12-03T12:06+0300

2023-12-03T12:07+0300

türkiye

marmara bölgesi

uyarı

sağanak yağış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/02/1075955092_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2575049b445890a817da5563452e5580.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231203/hava-bugun-nasil-olacak-sicaklik-artiyor-1078022554.html

türkiye

marmara bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmara sağanak, hava durumu son durum, bu akşam saatlerine dikkat, hava nasıl olacak