https://sputniknews.com.tr/20231203/marmara-icin-uyari-bu-aksam-saatlerine-dikkat-1078025694.html
Marmara için uyarı: Bu akşam saatlerine dikkat
Marmara için uyarı: Bu akşam saatlerine dikkat
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış Marmara'nın batısını etkisi altına alacak. Sağanak ve gök gürültülü... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T12:06+0300
2023-12-03T12:06+0300
2023-12-03T12:07+0300
türkiye
marmara bölgesi
uyarı
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231203/hava-bugun-nasil-olacak-sicaklik-artiyor-1078022554.html
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marmara sağanak, hava durumu son durum, bu akşam saatlerine dikkat, hava nasıl olacak
marmara sağanak, hava durumu son durum, bu akşam saatlerine dikkat, hava nasıl olacak
Marmara için uyarı: Bu akşam saatlerine dikkat
12:06 03.12.2023 (güncellendi: 12:07 03.12.2023)
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış Marmara'nın batısını etkisi altına alacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanakların 5 ilde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.